“El programa de viviendas sociales genera condiciones para salir de la pobreza”

En la localidad de “El Kilómetro 91”, departamento Ojo de Agua, se entregaron 10 viviendas sociales, dando continuidad al programa de erradicación de viviendas ranchos y precarias, implementado por la ex gobernadora y actual diputada nacional, Dra. Claudia de Zamora.

En ese marco, desde el Gobierno provincial se puso de relieve que el programa de viviendas sociales “no solo dignifica, no solo incluye, sino que genera las condiciones para que desde cada hogar se busque salir de la pobreza”.

El acto inaugural estuvo encabezado por el ministro de Desarrollo Social Dr. Ángel Niccolai; que estuvo acompañado por el intendente de la ciudad de Ojo de Agua, Antonio Bitar. Precisamente, la Municipalidad de Ojo de Agua fue la encargada de la construcción de las viviendas sociales.

Discurso

Tras el corte de cinta y entrega de diplomas el ministro Niccolai transmitió el saludo del gobernador Zamora y destacó “este programa de viviendas sociales no solo dignifica, no solo incluye, sino que genera las condiciones para que desde cada hogar se busque salir de la pobreza, porque este programa está destinado a los sectores más vulnerables a quienes no pueden construir una vivienda por sus propios medios o pagar una cuota en el IPVU”.

Niccolai agregó “la vivienda social combate la pobreza porque para construirlas hay gente que ha trabajado, se han capacitado y realizan las viviendas. Cada uno de los que construyen las viviendas son pintores, albañiles, carpinteros y son de cada una de las zonas donde se las entrega”.

Bitar

También habló el intendente de la Ciudad de Villa Ojo de Agua, Antonio “Lelo” Bitar quien manifestó: “Quiero decirles que con una casa más se erradican las viviendas rancho de la zona del Km 88 y El Mistol”.

“Aprovecho este momento para saludarlos y agradecerles por el voto de confianza que han puesto en nosotros ya que venimos trabajando en este programa desde el 2013, buscando que cada uno de nuestros vecinos sin importar la distancia, tenga el derecho de acceder a una vivienda digna y gracias a Dios nosotros estamos en una etapa final de este programa”’, concluyó.l