Felipe Solá tildó de “inepto” a Macri como presidente: “No conoce el país ni a su gente”

16/05/2019 - 01:34 Política

El precandidato presidencial de Red por la Argentina (dentro del PJ), Felipe Solá, sostuvo que a Mauricio Macri “le quedó grande el cargo de presidente” y lo acusó de “no conocer el país ni a su gente” y de “inepto”.

Así lo manifestó en una entrevista exclusiva con el diario EL LIBERAL, antes de su visita a la provincia. En tren de críticas al Gobierno nacional, cuestionó las políticas económicas, al señalar que agrandó en más de 180 mil millones de dólares la deuda externa, pero que aún así no logró resolver el problema de la inflación.

También se refirió a Cristina Kirchner y qué pasará si es candidata como se estima.

El diputado nacional peronista recorrerá Santiago del Estero por dos días, entre hoy y mañana, con una cargada agenda que contempla como primera parada, una reunión con el gobernador Gerardo Zamora y el vicegobernador José Emilio Neder en Casa de Gobierno, por la tarde. Luego, participará de un acto político y una cena (en la que quiere un buen folclorista porque “me en encanta la chacarera”). Al día siguiente brindará una conferencia de prensa a medios locales en el hotel Carlos V con el propósito de dar a conocer su plataforma, sobre la que se basa su proyecto presidencial.

Luego, tendrá encuentros con autoridades académicas y empresarios, tras lo cual concluirá sus actividades en la provincia.

Al explayarse sobre su plataforma política, Solá expuso cuál entiende es la prioridad que tiene el país y que debe ordenar a las demás y las medidas a tomar. “Es defender el trabajo argentino. Esta prioridad tiene que obrar como un filtro en la Casa Rosada -graficó-, por lo que si alguna medida afecta al trabajo argentino, no pasará ese filtro”. Además, remarcó que “si uno sabe defender el trabajo, puede crearlo también”.

En cuanto las urgencias, opinó: “Hay que dejar de caer (la economía). Estamos por cumplir una década de caída del PBI por habitante, del 2011 al 2019. Es otra década perdida parecida a la de los 80, desde el punto de vista económico. En ese tiempo, los competidores de la Argentina han crecido un 40%.

Además, señaló: “Con este nivel de salarios, no tenemos posibilidad de aumentar el consumo, y si no aumentamos el consumo no empieza a moverse la rueda, y hay que empezar a mover la rueda de una manera sostenida”. Para eso, consideró, “hay que hacer un acuerdo que es casi un nuevo contrato social con la gente, que está mal con el país y con la gente, y que está muy descreída y con la autoestima también muy baja, como resultado de las políticas de estos últimos tres años que ha acelerado todo lo malo”.

Macri, inepto

Solá conoce a Macri porque fueron juntos en un armado político con Francisco De Narváez que le ganó al kirchnerismo en 2009, aunque luego rompieron por serias diferencias. Aún así, dijo que como presidente, le sorprendió “la ineptitud”, del mandatario.

“La diferencia entre manejar una ciudad y un país es enorme, me sorprendió también el grado de ideologismo neoliberal de querer hacer encajar a la Argentina en un corset donde no estaba, pensando que este país era otro”, analizó.

Y consideró que el mandatario obró de esta manera porque “no conoce su país, Macri cree que el país son las Cataratas, el yaguareté, los hielos del Calafate, pero no conoce su pueblo que está parado sobre su país. Sino, no hubiera tenido tan mal diagnóstico y tan mal modelo de transferencia de la plata hacia arriba de una manera fenomenal”.

“Le quedó grande el cargo, pero además, Macri tiene una ideología del país totalmente equivocada. Aunque hubiera sido apto, esto terminó de la peor manera, nos endeudó de una manera fenomenal a nuestros hijos y nuestros nietos. Y preguntamos para qué, ¿para crecer? No, decrecimos mucho en PBI por habitante del 2015 hasta ahora, ¿para no tener inflación? No, ¿para tener mejor salario?, No”, sostuvo.

Cristina candidata

“En estas horas estamos conversando, el lunes vamos a tener una reunión importante en Red por la Argentina, porque entrevemos que la posibilidad de que la expresidenta se decida es muy grande, si bien no se ha formalizado”, dijo sobre la decisión que tomará su espacio, luego de que Cristina Kirchner deslizara en el PJ, que será candidata a presidenta.

Al pedírsele precisiones si bajaría su postulación si finalmente la exmandataria es candidata o la enfrentaría en las Paso, Solá no fue categórico y dejó abiertas varias puertas: “No puedo adelantar si habrá internas o no, y si vamos a ir o no, haremos lo que corresponda, lo mejor para poder ganar, pero para eso tenemos que tener la certeza de quiénes son los candidatos”.l