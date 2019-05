FÚNEBRES | 17 de mayo de 2019

16/05/2019 - 22:31 Funebres

FALLECIMIENTOS

- César Alejandro Ise

- Aparicio Redocindo Ovejero (La Banda)

- Carlos Guillermo Agüero (Frías)

- Miguel Ángel Domínguez (Clodomira)

- Marcelo Alejandro Salvatierra

- Raúl Antonio Cano

- Marta Lelia Pérez de Escalada

Sepelios Participaciones

ARROYO, FELIPE (Pipe) (q.e.p.d.) Falleció en Madrid. España el 16/5/19|. Su hermano Valentín Arroyo, su cuñada Ana María Chamut, sus sobrinas Paola y Vanina, su sobrina nieta Guillermina Herrero, participan su fallecimiento y sus restos fueron sepultados en Madrid. España.

ÁVILA DE LARES, LILIA ROSA (q.e.p.d) Falleció el 15/5/19|. Gracias Madre por darnos la vida, por criarnos, educarnos, guiarnos, amarnos y ayudarnos hasta el final. ¡Misión cumplida, madre! Ahora descansa en paz junto a nuestro padre que te está esperando para continuar amandose por toda la eternidad. Sus hijos Rody, Liliana, Susi y Julio que te llevan por siempre en su corazón. Te abrazan.

ÁVILA DE LARES, LILIA ROSA (q.e.p.d) Falleció el 15/5/19|. Sus nietos María Julia Cerra y Hernán Cerra participan con dolor su fallecimiento. Elevan una oración en su memoria.

ÁVILA DE LARES, LILIA ROSA (q.e.p.d) Falleció el 15/5/19|. Carolina Tejera de Palazzi, Beatriz Imelda Pellene de Ávila y Ana Sirevich de Guzmán, amigas y colegas de sus hijas Susy y Liliana participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

ÁVILA DE LARES, LILIA ROSA (q.e.p.d) Falleció el 15/5/19|. Silvia Lares y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ÁVILA DE LARES, LILIA ROSA (q.e.p.d) Falleció el 15/5/19|. Compañeros de su hijo, el Arquitecto Julio Lares, Seccion Habilitacion; Chiky Diaz, Gomez, Brandan, Facha, Chester y Gerucho, acompañan con profundo dolor a los familiares.

ÁVILA DE LARES, LILIA ROSA (q.e.p.d) Falleció el 15/5/19|. Su hija Susi y Carlos Artayer, sus nietos Hernán y María Julia y su bisnieta Vicky la abrazan con infinito amor y agradecimiento, con la certeza de que ya transita, junto a su amado Rodo, el camino de la felicidad eterna.

ÁVILA DE LARES, LILIA ROSA (q.e.p.d) Falleció el 15/5/19|. Beatríz y Raúl Artayer, hijos nietos y flia, comparten la congoja de Susi y Carlos por el deceso de su madre, y elevan oraciones por el descanso del alma de Lilia, a quien el Señor ha acogido ya en su eterno amor, como también por el consuelo que rogamos para toda la flia. Lares.

ÁVILA DE LARES, LILIA ROSA (q.e.p.d) Falleció el 15/5/19|. Marta y Elena Terrera, participan con dolor el fallecimiento de la madre de nuestra amiga Susy y flia. Rogamos oraciones en su memoria.

ÁVILA DE LARES, LILIA ROSA (q.e.p.d) Falleció el 15/5/19|. Sus compañeros y amigos de la D.G. Arq. Prov. Arq. R. Basualdo, Ing. Raul Peña Soria, Tec. J. Castillo, Tec. R. Barrionuevo, acompañamos a su hijo Arq. J. Lares en este dificil momento, rogando oraciones y una pronta resignacion por la gran pérdida de su querida madre.

ÁVILA DE LARES, LILIA ROSA (q.e.p.d) Falleció el 15/5/19|. El Consejo Directivo, la Comisión Fiscalizadora, el Tribunal de Ética y Matriculados del Colegio de Arquitectos de Santiago del Estero participan con profundo dolor el fallecimiento de la Madre de su colega Arq Julio Lares acompañamos a su familia en este difícil momento por tan irreparable pérdida.

ÁVILA DE LARES, LILIA ROSA (q.e.p.d) Falleció el 15/5/19|. "Querida Lilia Rosa que el Señor te coloque en el lugar mas lleno de luz". Lucila Soria y flia, participan con profundo dolor la partida a la Casa del Padre de la mamá de sus amigas Susana y Liliana junto a todos los integrantes de su flia. Pido una oración en su memoria y resignación para su flia.

ÁVILA DE LARES, LILIA ROSA (q.e.p.d) Falleció el 15/5/19|. Gran vecina... Cuando te preguntaron que hiciste por tus hermanos menores? se iluminó el Cielo...Librastes la buena batalla...Sembraste y cosechaste altura moral para ejemplo de los que quedan. Blanca Celina Díaz de Gómez, Gustavo Carreras y Dr. Julio Mariano Gomez y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento.Elevan oraciones en su memoria.

ÁVILA DE LARES, LILIA ROSA (q.e.p.d) Falleció el 15/5/19|. Juan Alberto Jiménez, su esposa Leticia y sus hijos Juan, Bere y Agustina participan con dolor su fallecimiento. Elevan una oración en su memoria.

ÁVILA DE LARES, LILIA ROSA (q.e.p.d) Falleció el 15/5/19|. Sus vecinos Mario Roberto Ábalos, Gloria Herrera e hijos, participan con dolor su fallecimiento, acompañan en estos momentos de pesar a sus familiares y elevan oraciones por su eterno descanso.

ÁVILA DE LARES, LILIA ROSA (q.e.p.d) Falleció el 15/5/19|. Guido Gabriel, Maria del Valle, Luis Enrique Sgoifo y flia, participan su fallecimiento. Elevan oraciones por su feliz resurrección y cristiana resignación de su familia.

CANO, RAÚL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/19|. Sus hijas Valentina, Constanza, sus hnas. Daniela y Karina, su cuñado Ariel, su sobrino Luciano amigos de la iglesia y del Bº Chino, sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardin El Sol. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

CANO, RAÚL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/19|. ¡Descansa en paz!. Su tía María C. de Herrera, sus primos Roberto, Cecilia y Andrea, sus primos politicos y sobrinos, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, JOSÉ EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/19|. El Secretariado de la Asociación Bancaria Seccional Santiago del Estero y su cuerpo de delegados participan el fallecimiento del padre del secretario general de la CGT Regional Santiago del Estero, compañero José Gómez y ruegan oraciones en su memoria.

GUZMÁN, SILVIA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 14/5/19|. Hoy despido a una gran amiga y vecina con la que compartí muchos momentos agradables en familia, la de "La discusión y pelea sana" de todos los días en su verdulería. Esposa de mi amigo Lito Colovini, sus hijitas Morena, Carmela y demás familiares: Alberto Chazarreta Franzzini, esposa Cristina Acosta, sus hijos, hija pol., nietos y bisnieta participan con profundo dolor su fallecimiento.

ISE, CÉSAR ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/19|. "Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Su esposa Alejandra Romero, cuñada María Ángela Sal, tus hijos Guillermo, Sofía y Agostina, tus sobrinos Antonio y Noelia Ise participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

ISE, CÉSAR ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/19|. Su esposa Alejandra Romero, sus hijos Guillermo, Agostina y Sofía participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

ISE, CÉSAR ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/19|. Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno. Su hija Agostina y tu yerno Ramiro Stefanutti participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

ISE, CÉSAR ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/19|. Su tía Marta Lares y Dr. Julio Cesar Llugdar, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa Alejandra, a sus hijos Guillermo, Agostina y Sofia, por tan irreparable pérdida. Ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

ISE, CÉSAR ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/19|. Con profundo dolor despedimos al amigo y vecino de siempre Kuky, Marta y Elena Terrera. Rogamos oraciones en su memoria.

ISE, CÉSAR ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/19|. El Señor es mi pasto, Él me prepara una mesa y mi copa rebosa. Su suegra Teresa del Jesús Vildoza, sus cuñados Raúl, Mabel, Elva, Daniela, Emilio y Miriam, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ISE, CÉSAR ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/19|. El Señor es mi pastor nada me puede faltar, en praderas lleno de verdor el me lleva a descansar conduciéndome a las aguas y su alma se reconforta. Su cuñada Elva Romero, Jorge Panchuk y sobrina María Esperanza participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ISE, CÉSAR ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/19|. Que tristeza Ale, tanta vida compartida. Eternamente en nuestros corazones. Nini Sosa y Carly Di- Vico, abrazamos a toda tu familia.

ISE, CÉSAR ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/19|. El personal de Aliaga Automotores, gerencia, ventas, administración y taller participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de Guillermo y ruegan por su eterno descanso.

ISE, CÉSAR ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/19|. Pedro Julián y flia. participa con profundo dolor el falleecimiento de su amigo. Ruegan oraciones en su memoria.

ISE, CÉSAR ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/19|. Alejandro Julián y flia., participa con profundo dolor el fallecimiento de su amigo y ruegan oraciones por su eterno descanso.

ISE, CÉSAR ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/19|. "Señor ya está ante tí, recíbelo en tu Reino". Mario Almada y flia., participa el fallecimiento de su gran amigo Alejo y ruegan oraciones en su querida memoria.

ISE, CÉSAR ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/19|. "Los mejores recuerdos de infancia en nuestro corazón". Tus amigos Stella, Alberto, Walter y Eva, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ISE, CÉSAR ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/19|. "Cuando un amigo se va, queda un espacio vacio, que no se puede llenar con la llegada de otro amigo". Te vamos a extrañar amigo de toda la vida. José Herrera y flia., participan con profundo dolor tu partida al Reino de los Cielos. Rogamos oraciones en tu querida memoria.

ISE, CÉSAR ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/19|. "Ale querido hoy te vas físicamente de este mundo, pero te quedarás siempre dentro de nuestros corazones". Tus amigos de siempre; Joshe, Rolando, Carico, Hugo, Migui, Pancho, Hector, Alberto, y Dito, participan con profundo dolor tu parrtida y rogamos oraciones en tu memoria.

ISE, CÉSAR ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/19|. Sus amigos y vecinos Luis Reimondi y Maria Rosa Muratore e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en tan difícil momento.

ISE, CÉSAR ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/19|. Autoridades y compañeros de trabajo del Juzgado de Sexta Nominacion, participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de Sofía Ise. Ruegan oraciones en su memoria.

ISE, CÉSAR ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/19|. Mabel de Jesus Romero e hijos Claudio Raul y Mariana Casadei, particvipan con profundo dolor el fallecimiento de su cuñado. Ruegan oraciones en su memoria.

ISE, CÉSAR ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/19|. Ale dejaste un imenso vacío. Te extrañaremos. Siempre estarás en nuestro corazón. Nicolás y Augusto Caro, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ISE, CÉSAR ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/19|. Señor ya esta ante tí, permitele el ingreso al reino de los bienaventurados. Patricia Ibañez, sus hijos Nicolas y Augusto y Lucrecia y su Madre Francisca, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ISE, CÉSAR ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/19|. Dra. María Fernanda Llugdar Amadey de Rotondo, Dr. Victor Manuel Rotondo participan su fallecimiento y acompañan a su tía Marta por tan irreparable pérdida. Ruegan oraciones en su memoria, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

ISE, CÉSAR ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/19|. Marta Lares y Dr. Julio César Llugdar, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos Rodi, Liliana, Susy y Julito por tan irreparable pérdida. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

ISE, CÉSAR ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/19|. Myri Guzmán, su mamá Bety, su hija Marianela participan con dolor el fallecimiento de su querido amigo Ale. Ruegan una oración en su memoria y que brille para él la luz que no tiene fin.

ISE, CÉSAR ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/19|. Guido Gabriel, Maria del Valle, Luis Enrique Sgoifo y flia, participan su fallecimiento. Elevan oraciones por su feliz resurrección y cristiana resignación de su familia.

MEDINA, JOSÉ HUGO (Tato) (q.e.p.d.) Falleció el 14/5/19|. Tato Medina: "Que el Señor te reciba en su Reino y te haga descansar en paz". Participamos con dolor el fallecimiento de nuestro querido Tato y acompañamos a su familia en este dificil momento. Cacho Yocca y familia, Sofia y Jorge Castillo. Ruegan oraciones en su memoria.

PALLARES VDA. DE HID, ROSA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/5/19|. El Consejo Directivo, la Comisión Fiscalizadora, el Tribunal de Ética y Matriculados del Colegio de Arquitectos de Santiago del Estero participan con profundo dolor el fallecimiento de la Madre de su colega Arq Aldo Hid acompañamos a su familia en este difícil momento por tan irreparable pérdida.

PÉREZ DE ESCALADA, MARTA LELIA (q.e.p.d.) Falleció el 16/5/19|. Sus hijos: José, Claudio y Marcelo, part. su fallec. Sus restos fueron inhumados ayer en el cement. Parque de La Paz. EMPRESA ANICETO GUBARA E HIJO.

PÉREZ DE ESCALADA, MARTA LELIA (q.e.p.d.) Falleció el 16/5/19|. Señor ya está ante ti, recibela en tu Reino. Ramiro y Morena, acompañan en el sentimiento a sus hijos y familia. ruegan oraciones en su memoria.

PÉREZ DE ESCALADA, MARTA LELIA (q.e.p.d.) Falleció el 16/5/19|. "Y Dios dijo ven conmigo". Oscar Marozzi y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

PÉREZ DE ESCALADA, MARTA LELIA (q.e.p.d.) Falleció el 16/5/19|. Su hermano político Juan Escalada, e hijos Walter, Dario y Silvia con sus respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PÉREZ DE ESCALADA, MARTA LELIA (q.e.p.d.) Falleció el 16/5/19|. "Señor recíbela e Marta en tu Santa Gloria y dale el amor eterno". Koki, Mirta y Marta Corral, participan con profundo pesar su fallecimiento. Acompañan a sus hijos y nietos en su dolor. ruegan oraciones por su eterno descanso.

PÉREZ DE ESCALADA, MARTA LELIA (q.e.p.d.) Falleció el 16/5/19|. "Que Dios la reciba en su Reino eterno y brille para ella la luz que no tiene fin". Carucho Corral y demás familiares, participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a sus hijos y nietos en este dificil momento. ruegan oraciones en su memoria.

PÉREZ DE ESCALADA, MARTA LELIA (q.e.p.d.) Falleció el 16/5/19|. Directivos y personal de Canal 7 participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz.

PÉREZ DE ESCALADA, MARTA LELIA (q.e.p.d.) Falleció el 16/5/19|. Dr. Héctor Barrón e hijos, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

RESTON, DORA (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/19|. Sus hijos Alberto Lucatelli y Dorita, hija pol. Silvia Cianferoni, nietos Constanza, Francisco, Alejandro y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

RÍOS, RAMÓN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/19|. Su esposa Ramona López, sus hijos Carlos Soledad, Jimena, Ramón, María y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

SALVATIERRA, MARCELO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 16/5/19|. Su esposa Daniela Saavedra, sus hijos Valentina, Isac, Geremias su mama Ester Salvatierra su abuela Nuta tios primos sobrinos y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 11 horas en el cementerio El Descanso Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162.Tel. 4219787.

Invitación a Misa

FACELLI, TOMASA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/19|. Mini querida, mí hermana del alma, mi compañera, mi amiga, cuanto dolor hay en mi corazón al saber que ya no estás aquí, pero me reconforta saber que ya estás descansando en los brazos del Todopoderoso. Fuiste un ejemplo como madre, amiga, vecina y servidora. El Señor te amó siempre y ahora estás en el jardín del cielo. Estás en mi corazón. Te quiero mucho. Mercedes de Spath invita a la misa hoy a las 20 en el Santuario Santa Rita, con motivo de cumplirse nueve días de su fallecimiento. Brille para ti la luz que no tiene fin.

GÓMEZ, EDGARDO HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 18/2/19|. Al cumplir 3 meses de tu partida al Reino del Señor este sabado 18 del corriente mes recordaremos oficiando una misa en tu conmemoracion en la Iglesia del Pilar del Barrio Autonomia a las 19 hs. para rogar oraciones en tu memoria. Su esposa Laura, sus hijos Antonela, Mauricio y Agustín.

HERNÁNDEZ, ARRULFO HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/18|. "Esposo y padre ejemplar. Te extrañamos". Su esposa Maria Isolina Giménez de Hernández, sus hijos Juni, Nany, Edgar y Juan Manuel, hijos politicos, nietos y bisnietas, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en la Iglesia Catedral Basílica, con motivo de cumplirse un año de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

MARQUETTI, PEDRO PABLO (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/19|. Su esposa Ramona Aragón, su hijo Pedro Marquetti, sus nietos, sobrinos y demás familiares, invitan a la misa hoy a las 20.30 en la Catedral Basílica, al cumplir tres meses de su partida a la casa del padre. Ruegan oraciones en su memoria.

PAZ, RITA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/19|. Su hermano José, su sobrinos Cecilia y Juan; sus sobrinos nietos Iván y Pablo invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la iglesia de Sumampa, al cumplirse 1 mes de su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

Agradecimientos

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

PAZ, OLGA BEATRIZ ARQ. (q.e.p.d.) Falleció el 17/4/19|. A un mes de su partida, sus consuegros Elena Irene Martínez y Alejandro Constantinidis, sus hijos Alexia Constantinidis y Emanuel Marzo Paz e hijas Irene María y María Josefina, Nicolás Constantinidis y Alejandra Gómez e hijas Zoe y Sofía; Melina Constantinidis y Guillermo Marzo Paz participan con profundo dolor su fallecimiento. Tus hijos, nietas, tu familia política y amigas Chiqui Daballopulos, Julia Gallardo y Olga Marañes te vamos a extrañar en la mesa de nuestras reuniones familiares. Que tu alma descanse en paz y en libertad como era tu deseo. Rogamos oraciones en su memoria.

Responsos

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ORELLANA, ROSA FRANCISCA (q.e.p.d.) Falleció el 16/5/19|. Su esposo Carlos Alberto Carabajal, sus hijos Mune, Evangelina, Angela, Abel, Iris h. politicos, nietos, bisnietos y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 11 horas en el cementerio Jardin del Sol. Cob. Norcen. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

OVEJERO, APARICIO REDOCINDO (q.e.p.d.) Falleció el 16/5/19|. Sus hijos Gustavo, Walter, Sandra hijos políticos nietos bisnietos y demás familiares sus restos serán inhumados hoy 9 horas en el cementerio de Vilmer El Cortejo partirá de Soler y San Carlos S/V COB NORCEN SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

PALLARES VDA. DE HID, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 13/5/19|. Olga Carabajal y Hebe C. de Infante del Castaño participan con dolor el fallecimiento de su prima Rosita y acompañan a sus hijos Hugo y Aldo con oraciones en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

SALOMÓN DE ANDRADE, LIDIA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/19|. Su hermana política Silvia y sus sobrinos Daniel, Gabriela, Eduardo y Miguel, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SALOMÓN DE ANDRADE, LIDIA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/19|. "Yo soy el camino, la verdad y la vida. Quien cree en mi no morirá jamás". Su hermana política Victoria Nuno de Salomón y su hijo C.P. Julio Benjamín Salomón y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Jardín del Sol. Ruegan oraciones en su memoria.

SALOMÓN DE ANDRADE, LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/19|. Su sobrina Sara Jorge de Matach, su esposo Juan Matach y flia., participan con dolor su fallecimiento y hacen llegar sus condolencias a sus hijas y demas fliares.

SALOMÓN DE ANDRADE, LIDIA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/19|. Compañeros de trabajo de su hija Adriana: Soledad Ahuad; María Sara Sonzogni y José Luis Canony participan su fallecimiento y acompañan a sus familiares en tan doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

SALOMÓN DE ANDRADE, LIDIA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/19|. Dr. Hugo Carabajal, Dr. Roberto Avila, Gustavo Sabalza y Cdra. Carolina Gerez, participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de la Dra. Andrade. Ruegan oraciones en su memoria.

SALOMÓN DE ANDRADE, LIDIA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/19|. Nelly Montenegro y personal de Pastas Doña Fina, acompañan a la familia en este dolorosa pérdida.

SALOMÓN DE ANDRADE, LIDIA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/19|. Mariela Nassif, Silvana Nassif y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SALOMÓN DE ANDRADE, LIDIA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/19|. Acompañan en el sentimiento a la Dra. Andrea Andrade en el fallecimiento de su mamá. La Cooperativa de Cirugia Laparascópica.

SALOMÓN DE ANDRADE, LIDIA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/19|. Me cuesta creer y me duele tu partida. Romelia Andrade y su hija Carina, sus sobrinos Elena, Jorge y Claudia Navarro acompañan con mucho cariño a sus hijos y nietos ante la dolorosa partida. Descansa en paz mi querida Lidia y brille para ti la luz que no tiene fin.

SALOMÓN DE ANDRADE, LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/19|. Rossana Raquel Argibay, Juana Raquel Villagra y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan una oración a su desaparición física, acompañan en este difícil momento a C.P.N. Norberto Zanni, su Sra. y demás familiares.

Invitación a Misa

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

AGÜERO, CARLOS GUILLERMO (Piter) (q.e.p.d.) Falleció el 16/5/19|. "Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mi aunque muera vivirá". Su esposa Ada Cabrera, su hija Natali, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Frías.

AGÜERO, CARLOS GUILLERMO (Piter) (q.e.p.d.) Falleció el 16/5/19|. "Nada desaparece en la vida mientras deje huellas profundas en nuestros corazones". Su madre Avelina, sus hermanas Silvia y Graciela, sus sobrinos y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos serán inhumados hoy a las 10 hs en Cementerio San Agustín. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

AGÜERO, CARLOS GUILLERMO (Piter) (q.e.p.d.) Falleció el 16/5/19|. "Señor concédele un lugar junto a Ti donde no hay llanto ni dolor". Silvia y Cristina Paglierani participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

AGÜERO, CARLOS GUILLERMO (Piter) (q.e.p.d.) Falleció el 16/5/19|. "Dejas en nuestros corazones la imagen de un ser extraordinario, vivirás siempre entre nosotros". La promoción 1978 de la escuela de Comercio Nº1 Dr. Manuel Belgrano, participan con profundo dolor el fallecimiento de su ex compañero y amigo. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

AGÜERO, CARLOS GUILLERMO (Piter) (q.e.p.d.) Falleció el 16/5/19|. Lucy Córdoba y familia acompañan a su colega y amiga Silvita Agüero en este momento de dolor y ruegan pronta resignación a su familia. Elevan oraciones a Dios rogando por eterno descanso. Frías.

AGÜERO, CARLOS GUILLERMO (Piter) (q.e.p.d.) Falleció el 16/5/19|. Julio Palacios, Ana María Trad y familia participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria. Frías.

AGÜERO, CARLOS GUILLERMO (Piter) (q.e.p.d.) Falleció el 16/5/19|. La Liga Cultural de Fútbol de Frías participa con profundo dolor el fallecimiento del ex presidente del Club Dos Leones y ex delegado en la Liga. Ruega oraciones en su memoria.

ÁVILA, CARLOS WALTER (Totó) (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/19|. La comunidad educativa de la Esc. N° 750 "Dr. Eliseo Fringes" participa con profundo dolor el fallecimiento del docente de la institución. Elevamos una oración en su memoria. Frías.

CORPUS, MARÍA RUDECINDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/19|. Sus hijos Rodolfo, Maria, sus hermanos, nietos, bisnietos,tataranietos y demas familiares sus restos fueron inhumados en el Cementerio Vuelta de La Barranca. Cob. Caruso Cia. Arg. de Seguros S.A.- Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

DOMÍNGUEZ, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 16/5/19|. Su esposa Blanca R. guillin, sus hijos Marcelo, Liliana, Edith y Gabriela, hijos politicos Roxana, Pedro, Daniel y Fabio, nietos y bisnietos y demas familiares, participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 13 hs. en el cementerio La Esperanza. Casa de duelo A. Herrera y Mailin. S.V. Clodomira. Caruso Cia. de Seguros. EMPRESA SANTIAGO.

LEDESMA DE VIGNALICK, ELVA DE LOS ÁNGELES (q.e.p.d.) Falleció el 16/5/19|. El Centro de Docentes Jubilados y Pensionados "Paz Saavedra" participa con hondo pesar el fallecimiento de su socia honoraria y ex tesorera de la institución. Elevan oraciones al Altísimo rogando por el descanso eterno de su alma y una pronta y cristiana resignación para su familia.

LEDESMA DE VIGNALICK, ELVA DE LOS ÁNGELES (q.e.p.d.) Falleció el 16/5/19|. Tuqui de Lazo, Dr. Pablo Lazo y Dr. Sergio Lazo participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones a Dios rogando por el eterno descanso de su alma. Frías.

LEDESMA DE VIGNALICK, ELVA DE LOS ÁNGELES (q.e.p.d.) Falleció el 16/5/19|. Las chicas que se encargaban de cuidarla, Gladis, Mirta, Reina, Cristina y Aurora, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su descanso en paz. Frías.

LEDESMA DE VIGNALICK, ELVA DE LOS ÁNGELES (q.e.p.d.) Falleció el 16/5/19|. Sus prima Cristina y Ricardo Novoa participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones rogando por su descanso eterno. Frías.

LEDESMA DE VIGNALICK, ELVA DE LOS ÁNGELES (q.e.p.d.) Falleció el 16/5/19|. Claudia, Omar, Facu y Brenda participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Frías.

RABAL, MIRTA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/19|. Roberto Chacón, su esposa Mirta Scaglioni sus hijos Andrés, Alejandra y Gustavo y su hija política Adriana, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

RABAL, MIRTA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/19|. Mariángeles Karina Rafael y familia participa con dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

RABAL, MIRTA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/19|. CPN. Juan D, B. Roitman, su esposa Norma Mazzuchini sus hijos Leonardo y Javier Roitman, participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

SOTELO, EUSEBIO DELFIN (q.e.p.d.) Falleció el 14/5/19|. "El señor es mi pastor nada me puede faltar". Cacho, Pocho, Sara y Raúl Mastroiacovo participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

VALLADARES, AURIA REJINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/19|. Te recordaremos siempre con el amor que nos dejaste a todos y por el ejemplo de mujer que fuiste. Sus nietos Germán y Luis, Joaquín y Agustín Lasca y sus respectivas familias.

VALLADARES, AURIA REJINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/19|. Nelva de Robles y José Roger y familia acompañan con profundo dolor a su hijo político Germán por su irreparable pérdida.

VALLADARES, AURIA REJINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/19|. Roberto Chacón, su esposa Mirta Scaglioni, sus hijos Andrés, Alejandra y Gustavo y su hija política Adriana, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

VALLADARES, AURIA REJINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/19|. Grego López y Chicha, sus hijos: Gugu, Pinino, Dani y Javier y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

VALLADARES, AURIA REJINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/19|. Juan Carlos Tauil, su esposa Lilian Franceschini y sus hijos, Juan, María Belén y José Pérez Neme, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

VALLADARES, AURIA REJINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/19|. Mariángeles Karina Rafael y familia participa con dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

VALLADARES, AURIA REJINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/19|. CPN. Juan D, B. Roitman, su esposa Norma Mazzuchini sus hijos Leonardo y Javier Roitman, participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

VALLADARES, AURIA REJINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/19|. José Luis Cazzaniga, esposa e hijas participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por su descanso eterno.

VALLADARES, AURIA REJINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/19|. Dr. Luis E Khairallah, su esposa Ana García Najarro de Khairallah, sus hijos Luis, Roxana y Oscar y sus respectivas flias. participan con profundo dolor su fallecimiento.