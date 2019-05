CARTELERA TV / CINE / SHOWS / Viernes 17 de mayo de 2019

16/05/2019 - 22:41 Cartelera

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.00 MORFI TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 EL PRECIO JUSTO

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA

VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.30 LAZOS DE SANGRE

18.00 HUÉRFANAS

19.00 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.15 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO?

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

22.45 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO?

(CONTINUACIÓN)

23.00 MI VIDA ERES TÚ

00.30 STAFF

01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN





AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

19.00 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.30 INTRATABLES





TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CINE CLÁSICO

17.30 PAKAPAKA

18.00 DEPORTV

19.00 TPA NOTICIA

20.00 COCINEROS DE NOCHE





CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE





EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.00 CORTE Y CONFECCIÓN

17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 OTRA NOCHE FAMILIAR





CANAL 14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 CORAZÓN DE VINILO

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 CULTURAR TV

16.00 FANÁTICAS

17.00 SÁBADO SAGRADO

18.00 VA DE NUEVO

18.30 EL PODIO

19.00 BÁSQUET FEMENINO: CORONEL

BORGES VS. BELGRANO

20.30 TICKET AL SHOW

21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)

22.30 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

23.00 PEDALIER





CANAL 4

08.30 PULSO URBANO

10.00 SERIES ANIMADAS

11.30 EL INTERIOR DE MI GENTE

12.30 NOTI EXPRESS PRIMERA

EDICIÓN

13.00 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD

13.30 LA FIJA

14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF

14.30 LIGA COMERCIAL

15.00 NUESTRO FÚTBOL

17.30 SEGUÍ EN LA TARDE

19.00 POLI 24

19.30 PUERTO PESCA

20.00 EXPRESS AMATEUR

21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN

CENTRAL

22.00 TIEMPO REAL

23.30 EN BOCA DE TODOS





PELÍCULAS

CINEMAX

06.05 CAMBIO DE HÁBITO

08.00 DÉJATE LLEVAR

09.55 GHOST RIDER. ESPÍRITU DE

VENGANZA

11.42 DC SUPER HERO GIRLS. JUEGOS

INTERGALÁCTICOS

13.07 PARQUE JURÁSICO III

14.50 SIETE VIDAS, ESTE GATO ES UN

PELIGRO

16.32 REBELDES CON CAUSA

18.26 PARQUE JURÁSICO III

20.11 GHOST RIDER. ESPÍRITU DE VENGANZA

22.00 SE BUSCA

TCM

07.15 LOST - T. 5 - EP. 5 - THIS PLACE IS

DEATH

08.00 LOST - T. 5 - EP. 6 - THE LIFE AND

DEATH OF JEREMY BENTHAM

08.49 LOST - T. 5 - EP. 7 - 316

09.33 LOST - T. 5 - EP. 8 - LAFLEUR

10.18 LOST - T. 5 - EP. 9 - NAMASTE

11.02 LOST - T. 5 - EP. 10 - HE’S OUR YOU

11.46 LOST - T. 5 - EP. 11 - WHATEVER

HAPPENED, HAPPENED

12.30 LOST - T. 5 - EP. 12 - DEAD IS DEAD

13.15 LOST - T. 5 - EP. 13 - SOME LIKE IT

HOTH

13.59 LOST - T. 5 - EP. 14 - THE VARIABLE

14.44 LOST - T. 5 - EP. 15 - FOLLOW THE

LEADER

15.28 LOST - T. 5 - EP. 16 - THE INCIDENT -

PART 1

16.13 ADICTOS AL AMOR

17.54 LA MEJOR DE MIS BODAS

19.54 LOS ÁNGELES DE CHARLIE. AL LÍMITE

22.00 STAR WARS. EPISODIO V - EL

IMPERIO CONTRAATACA

TNT

06.38 JACKIE CHAN’S. PRIMER IMPACTO

08.04 KING KONG

11.21 EN EL BOSQUE

13.35 EL VENGADOR FANTASMA

15.49 EL AVISPÓN VERDE

18.04 VENGANZA LETAL

19.59 VENGANZA DESPIADADA

22.00 FURIA DE TITANES 2

SPACE

06.00 CINTA ROJA

08.01 THE BRINK. EL ABORDAJE

09.44 MUERTE EN EL BARRIO JAPONÉS

11.05 LOS INTRUSOS

12.29 TESTIGOS

14.03 PERSECUCIÓN EXTREMA 5

15.45 GRAVEDAD

17.19 INTERESTELAR

20.24 DRÁCULA. LA HISTORIA JAMÁS

CONTADA

22.00 LA BRUJA

23.39 INTO THE DARK - T. 1 - EP. 2 - DE

CARNE Y HUESO

CINECANAL

11.00 BABE, EL CHANCHITO VALIENTE

12.55 RÍO 2

14.40 NOCHE EN EL MUSEO. EL SECRETO

DEL FARAÓN

16.40 KINGSMAN. EL CÍRCULO DORADO

18.50 TRANSFORMERS. EL ÚLTIMO

CABALLERO

22.00 KICK-ASS 2

23.55 EL FIN DE LOS TIEMPOS





A DÓNDE IR

LA POSTA

(RUTA 34, BELTRÁN)

*HOY, RODDY MONTENEGRO Y

LA ÑATA, CON RAMÓN LACUBE.

ENCUENTRO’S

(REP. DEL LÍBANO (S) 244,

LA BANDA)

*HOY, SHOW EN VIVO “LOS 3

ELEMENTOS”.

HÉRCULES

(OCHUZZI 376)

*HOY A LAS 22, EL CICLO DE MÚ-

SICA EN EL AIRE PRESENTA A

“IRMA”.

*SÁBADO 18, A LAS 22,EL GRUPO

DE TEATRO YUNQUE PRESENTA

“EL CRUCE DE LA PAMPA”. FUNCIÓN

SOLIDARIA. ENTRADA ALIMENTO

NO PERECEDERO O ROPA

PARA EL INVIERNO, FRAZADA,

PARA EL COMEDOR CUSCAS

MOSCOIRAICO, DEL BOSCO II.

CENTRO CULTURAL DEL

BICENTENARIO

(LIBERTAD 439)

*MAÑANA, A LAS 20, ALBERTO

CORTEZ, “EL POETA, EL CANTOR,

ELHOMBRE”, CON LA DIRECCIÓN

MUSICAL, ARREGLOS Y PIANO

DE FEDERICO “CACHI” COLLADO,

RAÚL COLLADO (VOZ), LORENA

MOYANO (FLAUTA TRAVERSA), FACUNDO

MONTENEGRO (BATERÍA),

HUGO PALMAR (CONTRABAJO),

FACUNDO ALFARO (VIOLÍN), DANIEL

GUNTHER (VIOLONCELLO) Y

ENZO LUNA (BANDONEÓN).





CINES

SUNSTAR

LOS VENGADORES, FIN DEL

JUEGO (3D)

ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

17/05 17:00 (Cast) 20:30 (Cast) 00:10

(Cast)

POKEMÓN DETECTIVE

PIKACHU (2D)

AVENTURA (ATP)

17/05 16:20 (Cast)

POKEMÓN DETECTIVE

PIKACHU (3D)

AVENTURA (ATP)

HASTA EL 22/05 -18:20 (Cast) 20:20

(Cast)

LA MALDICIÓN DE LA LLORONA

(2D)

TERROR (+ 13 AÑOS)

17, 18/05 22:20 (Subt) 00:30 (Subt)

LOS VENGADORES, FIN DEL

JUEGO (2D)

ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

17/05 16:40 (Cast) 20:10 (Subt) 23:45

(Subt)

LA RAZÓN DE ESTAR CONTIGO

(2D)

AVENTURA (ATP)

17/05 17:00 (Cast) 19:20 (Cast)

18, 19/05 14:30 (Cast) 17:00 (Cast)

19:20 (Cast)

EL SOL TAMBIÉN ES UNA

ESTRELLA (2D)

DRAMA (+ 13 AÑOS)

17, 18/05 22:00 (Subt) 00:15 (Subt)

UGLY DOLLS (2D)

ANIMACION (ATP)

17/05 16:30 (Cast)

EL CUENTO DE LA COMADREJA

(2D)

DRAMA (+ 13 AÑOS)

17, 18/05 18:30 (Cast) 21:30 (Cast)

00:10 (Cast)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES

SIN PREVIO AVISO





HÍPER LIBERTAD

UGLY DOLLS ATP ESTRENO

CASTELLANO 2D 16:05- 18:10-

POKEMÓN: DETECTIVE

PIKACHU ATP/ R/L

CASTELLANO 2D 15:50-

AVENGERS: ENDGAME APTO

13 años

CASTELLANO 2D 15:30 - 19:10 -

22:40

SUBTITULADO 2D 22:40 (SOLO JUEVES)

CASTELLANO 3D 18:20 - 22:00

EL CUENTO DE LAS COMADREJAS

APTO 13 AÑOS ESTRENO

CASTELLANO 2D 20:10- 22:50 -

PODES ADQUIRIR LAS ENTRADAS

EN MIBOLETERIA.COM.AR

VENTA ANTICIPADA

ALADDIN ATP

CASTELLANO 2D 17:00- 19:50-

22:30-