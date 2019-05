Shakira y Vives fueron declarados inocentes en el juicio por plagio

17/05/2019 - 00:31 Pura Vida

Un Juzgado de Madrid desestimó la demanda del compositor cubano Liván Castellano Valdés contra los cantantes colombianos Shakira y Carlos Vives a quienes acusaba de plagiarle la canción “La bicicleta”. Castellano solicitó en el juicio que se declarara que los demandados vulneraron sus derechos de propiedad intelectual y que se le reconociera como cotitular al 50% de la autoría de “La bicicleta”, así como que se condenara a Shakira y Vives por daños.

El juez declaró probado que el demandante es autor de la canción “Yo te quiero tanto”, editada en 1997, y los demandados de “La bicicleta”, compuesta en 2016. El fragmento de la canción cuestionado por el cubano remite a la parte de su tema que dice “Yo te quiero, yo te quiero tanto” que consideró igual al extracto de “La bicicleta” en la que los colombianos cantan “Que te sueño y que te quiero tanto”, lo que fue negado por Shakira y Vives.

El juez sostuvo al respecto que el contenido de la letra de ambas canciones no es el mismo y solo se repiten las palabras “te quiero tanto”, que es “una expresión común utilizada en todo tipo de canciones y textos a lo largo de la historia, no considerándose una expresión que goce de originalidad”. Agregó que “en cuanto a la melodía no hay coincidencia alguna y la velocidad del ritmo y la armonía también son diferentes”.l