La Corte confirmó que el juicio a Cristina comienza el martes 21

17/05/2019 - 07:14 Política

La Corte Suprema de Justicia aclaró que el pedido de los expedientes del juicio denominado “Vialidad” no suspende la audiencia oral para el próximo martes 21, que juzgará la presunta responsabilidad de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

En el punto siete de un comunicado oficial, la Corte mencionó que “dicho pedido (de los autos) no suspende el juicio oral en trámite, ni hubo decisión alguna del Tribunal Oral en ese sentido”.

En el mismo sentido se pronunció el presidente del Tribunal Oral Federal 2, Jorge Gorini, cuando explicó, en una entrevista radial, que “el juicio tiene fecha de inicio para el martes 21 de mayo y aún no fue suspendido, con lo cual no puedo dar por hecho lo que no se hizo: el juicio al día de hoy se mantiene”.

Gorini añadió a su aclaración que “sí estoy remitiendo a pedido de la Corte Suprema la causa principal, para que se resuelvan nueve recursos a instancia de presentaciones de las partes”.

Coincidentemente, la Corte dijo que “la medida es al solo efecto de examinar la causa que, una vez extraídas y certificadas las copias pertinentes, será devuelta al tribunal, en tiempo oportuno”.

En el mismo tono aclaratorio, la comunicación señaló que “existen ante el Tribunal (la Corte), además de la causa de referencia, un total de ocho recursos más que fueron deducidos por las partes en el marco de la causa principal 5048/2016, todos ellos en trámite”.

El más alto tribunal del país decidió hacer públicos estos argumentos “ante la difusión de diversas informaciones vinculadas al expediente mencionado, que no tienen ninguna relación con los hechos”.l