Para Felipe Solá, “hay políticos que dicen ser peronistas, pero no tienen convicciones”

17/05/2019 - 00:50 Política

Con el propósito de dar a conocer su plataforma, sobre la que se basa su proyecto presidencial, el diputado nacional Felipe Solá, brindó su mensaje ante la militancia santiagueña en el Club Juventud de la ciudad capital.

El ex gobernador bonaerense presentó en Santiago del Estero el espacio Red por Argentina, con un discurso severo contra las políticas del Gobierno nacional y conciliador con el resto de las fuerzas opositoras. “Hay una gran emergencia nacional porque no hay trabajo, porque cierran los comercios chicos, las pymes y también las grandes empresas. Esta es una emergencia total, y tenemos que estar preparados para esta situación, y en esta emergencia, no cabe el jueguito de especular todos los días, con políticos que se dicen peronistas pero que están todo el día con la carta mirando lo que le conviene y antes de opinar, prefieren hacer una encuesta para ver de qué van a hablar, porque no tienen convicciones, y la quieren reemplazar con encuestas”, remarcó en su amplio mensaje.

Consideró que el país “necesita la unidad de la oposición, y que la política sirva de articulación con las personas y que sea al mismo tiempo la generadora de confianza y la gestora de la esperanza, que es lo que necesita la Argentina hoy en día para salir de esta gran crisis”, apuntó el diputado nacional ante el público santiagueño. l