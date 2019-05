Felipe Solá: “O seré yo, o será Cristina u otro, pero votaré para que vuelva el peronismo”

17/05/2019 - 01:05 Política

“Los tiempos se achican y las definiciones tienen que acelerarse”, reflexionó el diputado nacional y precandidato a presidente de la Nación, Felipe Solá, en cuanto a la necesidad de alcanzar “la unidad de la oposición” para “formar un frente para ganar las elecciones”.

Como parte de su agenda, Solá fue entrevistado por el periodista Rogelio Llapur para Noticiero 7. Durante la entrevista, sostuvo que el futuro del país “aparece como incierto por el drama económico, y además hay una cuota de incertidumbre política, que pueda ser que se resuelva por el lado peronista y opositor, y que tiene también un problema político interno en Cambiemos”.

“Nos parece importante consolidar un estilo de Gobierno abierto, en el sentido de que entienda que será necesaria la unidad desde una amplitud y actitud de respeto por el otro, y creo que eso es entendido ahora por el kirchnerismo. Y si no fuera así, nos equivocaremos, pero yo pienso que es así. Uno no elige, sino opta, y en esa opción, yo voy a votar al kirchnerismo, o seré yo, o será Cristina u otro, pero voy a votar para que vuelva el peronismo”, apuntó.

Dijo que en este marco, busca unirse con gente “que esté del lado nacional, popular y federal, con personas mejor ubicadas respecto de una posibilidad de crecimiento hacia el futuro, porque hay que pensar cómo gobernar también, y si ganamos, luego viene el cómo gobernar y sobre todo pensando en cómo cambiar este modelo económico del país. Esto no es fácil, y pasa por la unidad política que exige más tiempo, más pragmatismo y más capacidad”, remarcó.

Necesidad de unidad

Al abordar sobre dicha unidad política y social, el ex gobernador bonaerense ahondó: “Hay una frase que la escuché decir a la ex presidenta (Cristina de Kirchner): ‘necesitamos un frente para ganar, y una alianza más grande para gobernar’. Nosotros no sacamos a nadie, y la persona más importante dentro de la oposición es Cristina, y desde el punto de los votos es más que clarísimo”.

Así, reflexionó que estaría dispuesto a bajar su candidatura “solo si sirve para triunfar”.

Pronosticó que para estas elecciones presidenciales, “lo más probable es que vaya a una polarización muy fuerte (Cristina vs. Macri) y que cualquier tercera vía y con el respeto a los que están trabajando en eso, no va a ser relevante, pero eso no quiere decir, que no tengamos que trabajar para tratar de acercarlos, y que estén con nosotros, será difícil, pero lo vamos a tratar”.

El dirigente peronista amplió que esta unidad política, “no es solo de partidos políticos, sino que debe ser también de unidad social con el sindicalismo, con el sector agropecuario, con el campesinado santiagueño, una unidad que busque sacar adelante el país”, indicó el actual diputado nacional, al reflexionar sobre la proyección electoral de cara a las Paso y las generales de octubre. l