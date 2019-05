VIDEO | Edgardo Codesal y aquel penal de Italia '90: "Tenía ganas de cobrarlo"

17/05/2019 - 13:42 Deportivo

El exárbitro mexicano Edgardo Codesal se cruzó con Pedro Monzón en TyC Sports y rememoraron la final del Mundial 1990 en Italia, entre la Argentina y Alemania.

A pesar del amargo recuerdo, el exjugador del seleccionado argentino, que fue entrenador en México, aclaró que hubo una buena relación entre ellos y que no hablaron sobre el penal que Codesal le dio a Alemania por una falta en el área de Roberto Sensini a Jürgen Klinsmann y que aún se discute.

"Lo conocí en una cancha y me invitó a que fuera a su oficina", contó Monzón. "No hablamos nunca de esa jugada. Tuve muchísimos encuentros y nunca hablamos. Fui respetuoso. Hablamos mucho del fútbol argentino y mexicano. En 2003 me quedé sin trabajo, como nos pasó a muchos entrenadores, y él me decía que no volviera a la Argentina, que podría conseguirme un trabajo". Y sobre la jugada justificó al exárbitro, porque se veía claramente en la TV, pero no en el campo, aunque opinó que "tenía ganas de cobrarlo".