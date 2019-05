Marcela Tinayre no siente presión de reemplazar a su madre

17/05/2019 - 20:36 Pura Vida

Marcela Tinayre volverá a ocupar el lugar de su madre, Mirtha Legrand al frente de sus programas de El Trece, a raíz del problema intestinal que obligó a la conductora a pasar por el quirófano, y por el que continúa internada en el Sanatorio Mater Dei.

Hoy debutará en la conducción de “La Noche de Mirtha”, y mañana lo hará en “Almorzando con Mirtha Legrand. Y aunque las expectativas son altas, Marcela admitió estar muy tranquila, porque ya tiene experiencia en reemplazar a su madre. Lo hizo cuando la diva sufrió una fuerte gripe, y aún estaba en la pantalla de América.

“Ni idea que voy a hacer. Yo ya lo hice hace años cuando mamá tuvo una gripe fuerte. Lo real es que no siento ninguna presión, aún no sé qué preparó la producción. Los otros tienen más expectativas que yo. Yo lo voy a hacer como hago un programa mío, a mi estilo, descontracturado total”, adelantó Marcela a Teleshow.

Entre los invitados confirmados para esta noche están: Fernando Burlando, Ana Rossenfeld y Bebe Contepomi, más otra figura cuya respuesta espera la producción de Nacho Viale.

Como se sabe, los sábados, Mirtha tiene en la pantalla de la competencia a Andy Kusnetzoff, aunque dos horas después del horario actual de su ciclo, con un programa muy parecido al de ella, en cuanto a invitados que se sientan en torno a una mesa a hablar de su vida y la actualidad.

Al respecto, Marcela mantiene la misma postura que su famosa madre: “Yo no compito con Andy, nosotros vamos a las 20, así que no es la misma franja horaria. No sé si la producción llamará a mamá para que salga al aire por teléfono. Yo soy una profesional y como siempre lo voy a hacer con todo el amor con el cual hago mi trabajo”, señaló.

Mientras tanto, el domingo, Marcela Tinayre almorzará con Laurita Fernández, Nicolás Cabré, Mauricio D’Alessandro, Nico Francella, Jey Mamnon y Luis Brandoni.

Por último, Tinayre se refirió al estado de salud de su madre: “Está perfecta de salud y de espíritu. Y como yo siempre digo, cuando vivimos momentos difíciles, cuando pasás por todo, queda en una anécdota, y esta será una más en la vida de nuestra familia”.

“La Chiqui” podría recibir el alta médica el próximo lunes 20, para continuar la recuperación en su hogar. Por recomendación de los profesionales debería permanecer 15 días en reposo. Y siempre y cuando su salud se lo permita, Legrand volvería a la pantalla chica dentro de un mes.

La legendaria conductora fue internada el domingo pasado a la mañana, tras una noche de vigilia por fuertes dolores estomacales y tras un primer diagnóstico de gastroenteritis aguda, se le descubrió este trastorno del que fue intervenida y del que se restablecía.

“Se había dicho que la salida podría ser hoy (por ayer), pero la realidad es que hubo una complicación de último momento, unos análisis, unos valores que no dieron como corresponde y los médicos prefieren esperar algunos días más, algunas horas más, para que la señora se recupere en su totalidad y luego sí pueda volver a su casa’, contó la periodista Cora Debarbieri, del programa “Involucrados”, que conduce Mariano Iúdica por América.

Por otra parte, se supo que “un hombre intentó ingresar a la habitación de Mirtha Legrand en a la clínica. Cuando la gente de seguridad se dio cuenta que esta persona no estaba autorizada, porque son muy pocos los que pueden entrar a la habitación, lo frenaron. Cuando lo detuvieron le encontraron un dispositivo para grabar y sacar fotos”, según lo reveló Adrián Pallares en el programa Intrusos. Y agregó que “la Chiqui” eligió precisamente a la clínica Mater Dei porque siente resguardada su privacidad.