Calamaro atacó a Mortensen por sus opiniones políticas

17/05/2019 - 20:47 Pura Vida

El músico argentino Andrés Calamaro atacó al actor Viggo Mortensen por sus opiniones políticas durante un multitudinario concierto que ofreció en el Gran Teatro del Liceo, de Barcelona, durante la gira española que inició el fin de semana en Albacete, al punto de que gran parte del público le reclamó “¡Más rock and roll, por favor!”

Calamaro emocionó a la platea con un concierto de casi tres horas, en el que tuvo tiempo para interpretar grandes éxitos y temas nuevos, pero también generó risas y provocó algún silbido de desaprobación cuando compartió duras críticas contra el actor Viggo Mortensen “por su discurso antifascista facilón”, según publicó la agencia EFE.

“Yo no estoy aquí para decir lo que la gente quiere oír, eso es demasiado fácil, para eso está Viggo Mortensen con su discurso antifascista facilón”, dijo el popular músico durante el recital. Según informó el diario El Mundo, el público lo silbó y le pidió que siguiera cantando. “El rock and roll no es complaciente, el rock gusta, pero ofende”, señaló el cantante cuando se dio cuenta de que sus seguidores desaprobaban algunos de sus comentarios.

El ataque a Mortensen viene generado por la carta que el actor envió al periódico El País cargando contra el partido Vox después de que éste usara una imagen del personaje de Aragorn de “El señor de los anillos”, interpretado por él.

Con cierto tino, Calamaro volvió a la música y compensó sus insultos al actor, quien reside en Cataluña y es muy querido, con temas como “Tuyo siempre”, “Loco”, “Los aviones”, “Crímenes”, “Mi enfermedad”, “Estadio Azteca”, “Alta suciedad”, “Milonga del marinero”, “Paloma” y la famosa “Flaca” en los bises.

También tuvo tiempo para recordar canciones de su etapa con Los Rodríguez y para presentar algunas de las nuevas composiciones que acaba de agrupar en el disco “Cargar la suerte”, una frase taurina que significa asumir riesgos.