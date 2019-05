“Skay” pensó que los Redonditos de Ricota iban a separarse solo por un año

17/05/2019 - 20:48 Pura Vida

El ex guitarrista de Los Redonditos de Ricota, Eduardo “Skay” Beilinson reveló durante una entrevista radial que cuando la banda se separó pensó que iba a durar solo “un año” ese alejamiento. “Yo pensé que nos íbamos a tomar un año para que las cosas se acomoden, se calmen y retomarlo, pero la verdad que nunca sucedió. Esperé un llamado que nunca llegó, así que me di cuenta que era el momento de pegarse una sacudida, sacarse el polvo del camino y seguir caminando hacia adelante. Y de repente pasaron como 20 años y el llamado nunca llegó. Me di cuenta que cada uno debía tomar su propio camino”, dijo en “Todo lo demás también”, el ciclo que conduce Bebe Contepomi en Mega, y agregó: “Juntos hicimos cosas maravillosas”.

El guitarrista, actualmente la voz de Skay y Los Fakires, presentó el single “El sueño de la calle Nueva York”, primer track de 10 temas de su séptimo disco solista “El corazón del laberinto”: “Hace referencia a una calle emblemática de Berisso, que es como la calle Caballito de La Boca. Aquellos que estuvieron por allí saben de qué se trata. Es una zona de inmigrantes, frigoríficos, marineros, y en la calle Nueva York coincidían prostíbulos, marineros, rufianes y trabajadores del frigorífico. Es una calle llena de magia, de historias y el tema habla un poco de eso”, señaló.