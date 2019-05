CARTELERA TV / CINE / SHOWS / Viernes 18 de mayo de 2019

17/05/2019 - 21:03 Cartelera

CANAL 7

11.00 LOS SIMPSONS

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 LOS SIMPSONS (CONTINUACIÓN)

12.30 CINE. PEQUEÑOS SAVAGES

14.00 SORTEO DE MONOFECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 FINDE EN NICK

17.45 CLUB 57

18.30 LOS SIMPSONS

19.15 CINE. LAS TRAVESURAS DE DUNSTON

21.00 CASADOS CON HIJOS

22.00 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.15 PH. PODEMOS HABLAR

00.30 LA CULPA ES DE COLÓN, EDICIÓN MUJERES

01.30 CIERRE DE TRANSMISION.





AMÉRICA

11.00 PUENTES DE ESPERANZA

12.00 PASIÓN DE SÁBADO

18.00 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 SECRETOS VERDADEROS

22.30 MODO SELFIE





TV PÚBLICA

14.00 JUVENTUD ACUMULADA

15.00 YO MATÉ A FACUNDO

17.00 LOS 7 LOCOS

18.00 AMBIENTE Y MEDIO

19.00 BIBLIÓMANOS

20.00 DOCUMENTALES





CANAL 9

12.00 CLAVE ARGENTINA

13.00 JINETEANDO

14.00 EL CHAVO

18.00 DALE LIKE

20.00 IMPLACABLES

22.00 CINE ARGENTINO





EL TRECE

09.00 GATURRO, LA SERIE

09.15 PANAM Y CIRCO

09.45 PIÑÓN EN FAMILIA

10.30 PLAN TV

11.30 CINE TRECE

20.00 LA NOCHE DE MIRTHA





CANAL 14

12.00 FANÁTICAS

13.00 RECORDANDO

14.00 SGO. PUEBLO QUE BAILA

14.30 SÁBADO SAGRADO

15.30 CULTURAR TV

16.30 MORENA TV

17.30 LOQUITOS X EL FÚTBOL

18.30 VIVIR SANTIAGO

19.00 EN ARMONIA

19.30 PARA TODA MUJER

20.30 RECORDANDO

21.30 RODANDO FOOD TRUCKS

22.00 TICKET AL SHOW

23.00 CORAZÓN DE VINILO





CANAL 4

13.00 NOTI EXPRESS 1ª EDICIÓN

13.30 LA FIJA

14.00 LIGA COMERCIAL

14.30 MUNDO MITRE

16.30 LOS TUERKAS

17.00 POLI 24

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 TENDENCIA

19.30 TE QUIERO, BANDA

20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE

21.00 NOTI EXPRESS SEGUNDA EDICIÓN

22.00 SIN PROTOCOLO

22.30 BACK IN TIME

23.00 EL MIRADOR, CONDUCIDO POR ELISA RAMOS





PELÍCULAS

CINEMAX

06.06 LO MEJOR PARA ELLA

08.32 BATMAN VS. DOS CARAS

09.51 LAS CRÓNICAS DE NARNIA. EL

LEÓN, LA BRUJA Y EL ROP

12.24 LOS GOONIES

14.39 EL JUEGO QUE HIZO HISTORIA

17.01 LAS CRÓNICAS DE NARNIA. EL LEÓN,

LA BRUJA Y EL ROP

19.31 EL MUNDO PERDIDO. JURASSIC

PARK

22.00 2012

TCM

06.43 LOST - T. 5 - EP. 11 - WHATEVER

HAPPENED, HAPPENED

07.28 LOST - T. 5 - EP. 12 - DEAD IS DEAD

08.12 LOST - T. 5 - EP. 13 - SOME LIKE IT

HOTH

08.56 LOST - T. 5 - EP. 14 - THE VARIABLE

09.40 LOST - T. 5 - EP. 15 - FOLLOW THE

LEADER

10.25 LOST - T. 5 - EP. 16 - THE INCIDENT

- PART 1

11.09 LOST - T. 5 - EP. 17 - THE INCIDENT -

PART 2

11.54 LOST - T. 6 - EP. 1 - LA X - PART 1

12.38 LOST - T. 6 - EP. 2 - LA X - PART 2

13.23 LOST - T. 6 - EP. 3 - WHAT KATE

DOES

14.07 LOST - T. 6 - EP. 4 - THE SUBSTITUTE

14.52 LOST - T. 6 - EP. 5 - LIGHTHOUSE

15.37 LOS ÁNGELES DE CHARLIE. AL

LÍMITE

17.28 ANALÍZAME

19.24 SOMOS MARSHALL

22.00 INFORME PELÍCANO

TNT

06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE

07.02 JACKIE CHAN’S. PRIMER IMPACTO

08.30 EN EL BOSQUE

10.44 HAPPY FEET 2. EL PINGÜINO

12.29 TOY STORY

14.00 VENGANZA LETAL

15.50 ENREDADOS

17.38 LA LEYENDA DE TARZÁN

19.50 SÍGUEME EL ROLLO

22.00 LUNA DE MIEL EN FAMILIA

SPACE

06.00 HELIOS

07.51 LOS INTRUSOS

09.13 GRAVEDAD

10.44 INTERESTELAR

13.44 DRÁCULA. LA HISTORIA JAMÁS

CONTADA

15.19 LOS PERDEDORES

17.00 EL SORPRENDENTE HOMBRE ARAÑA

19.26 EL SORPRENDENTE HOMBRE

ARAÑA 2. LA VENGANZA DE ELE

22.00 EL CONJURO 2

CINECANAL

11.00 LOS 33

12.45 PRISIONERA DEL ESPACIO

14.30 KINGSMAN. EL CÍRCULO DORADO

16.25 TRANSFORMERS. EL ÚLTIMO

CABALLERO

19.35 MISIÓN IMPOSIBLE. PROTOCOLO

FANTASMA

22.00 CUATRO FANTÁSTICOS

23.45 LOS INDESTRUCTIBLES 2





A DÓNDE IR

HÉRCULES

(OCHUZZI 376)

HOY , A LAS 22,EL GRUPO DE TEATRO

YUNQUE PRESENTA “EL CRUCE DE

LA PAMPA”. FUNCIÓN SOLIDARIA.

ENTRADA ALIMENTO NO PERECEDERO

O ROPA PARA EL INVIERNO, FRAZADA,

PARA EL COMEDOR CUSCAS

MOSCOIRAICO, DEL BOSCO II.

CCB (LIBERTAD 439)

HOY, A LAS 20, “ALBERTO CORTEZ,

EL POETA, EL CANTOR, ELHOMBRE”,

CON DIRECCIÓN MUSICAL Y PIANO

DE FEDERICO COLLADO, RAÚL

COLLADO (VOZ), LORENA MOYANO

(FLAUTA TRAVERSA), FACUNDO

MONTENEGRO (BATERÍA), HUGO

PALMAR (CONTRABAJO), FACUNDO

ALFARO (VIOLÍN), DANIEL GUNTHER

(VIOLONCELLO) Y ENZO LUNA

(BANDONEÓN).

CASA DEL FOLCLORISTA

(PARQUE AGUIRRE)

*SÁBADO 18, A PARTIR DE LAS 23,

RECITAL DEL TRÍO SANTIAGUEÑO,

WALTER OLIVERA “EL FESTIVALERO”

Y ARTISTAS INVITADOS.

PARANINFO UNSE

(BELGRANO (S) 1912)

*SÁBADO 25, A LAS 21.30, SE

PRESENTARÁ “VENECIA”, DEL

GRUPO SOCIALIZARTE.

CASA DEL BICENTENARIO

(MENDOZA Y OLAECHEA)

*DOMINGO 26, A LAS 18.30, JULIÁN

MIGUELES EN EL CICLO RECITALES

DE SADAIC.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 376)

*EL 21 DE JUNIO, A LAS 22, EL

VESTIDOR, CON ARTURO PUIG Y

JORGE MARRALE.





CINES

SUNSTAR

LOS VENGADORES, FIN DEL

JUEGO (3D) ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

18/05 13:30 (Cast) 17:00 (Cast) 20:30

(Cast) 00:10 (Cast) / 19/05 13:30

(Cast) 17:00 (Cast) 22:00 (Cast)

POKEMON DETECTIVE

PIKACHU (2D) AVENTURA (ATP)

18,19/05 14:20 (Cast) 16:20 (Cast)

POKEMON DETECTIVE

PIKACHU (3D) AVENTURA (ATP)

HASTA EL 22/05 -18:20 (Cast) 20:20

(Cast)

LA MALDICIÓN DE LA

LLORONA (2D) TERROR (+ 13

AÑOS) / 18/05 22:20 (Subt) 00:30

(Subt)

LOS VENGADORES, FIN DEL

JUEGO (2D) ACCION (+ 13 AÑOS)

18/05 13:10 (Cast) 16:40 (Cast) 20:10

(Subt) 23:45 (Subt) / 19/05 14:30

(Cast) 18:00 (Cast) 21:30 (Subt)

LA RAZÓN DE ESTAR

CONTIGO (2D)

AVENTURA (ATP)

18, 19/05 14:30 (Cast) 17:00 (Cast)

19:20 (Cast)

EL SOL TAMBIÉN ES UNA

ESTRELLA (2D)

DRAMA (+ 13 AÑOS)

18/05 22:00 (Subt) 00:15 (Subt)

UGLYDOLLS (2D)

ANIMACION (ATP)

18,19/05 14:30 (Cast) 16:30 (Cast)

EL CUENTO DE LAS

COMADREJAS (2D)

DRAMA (+ 13 AÑOS)

18/05 18:30 (Cast) 21:30 (Cast) 00:10

(Cast)

PROGRAMACIÓN SUJETA A

MODIFICACIONES SIN PREVIO

AVISO





HÍPER LIBERTAD

UGLY DOLLS ATP ESTRENO

CASTELLANO 2D 16:05- 18:10-

POKEMON: DETECTIVE

PIKACHU ATP/ R/L

CASTELLANO 2D 15:50-

AVENGERS: ENDGAME APTO

13 años

CASTELLANO 2D 15:30 - 19:10 -

22:40

SUBTITULADO 2D 22:40 (SOLO

JUEVES)

CASTELLANO 3D 18:20 - 22:00

EL CUENTO DE LAS

COMADREJAS APTO 13 AÑOS

ESTRENO

CASTELLANO 2D 20:10- 22:50 -

PODES ADQUIRIR LAS ENTRADAS

EN MIBOLETERIA.COM.AR

VENTA ANTICIPADA

ALADDIN ATP

CASTELLANO 2D 17:00- 19:50-

22:30-