Hoy habrá actividad de los torneos “Nicolás Vildoza” y “Oscar Cortez”

17/05/2019 - 23:29 Interior

CHOYA, Choya (C). Hoy habrá una intensa actividad en dos de los más importantes torneos de fútbol amateur que se desarrollan en el departamento Choya, como son el denominado “Nicolás Vildoza” y el “Oscar Cortez” y que cada jornada tiene una importante convocatoria de público, que acude a alentar a sus equipos preferidos.

En el estadio del Instituto Tráfico de la “Ciudad de la Amistad” se disputarán los choques por semifinales del campeonato denominado “Nicolás Vildoza” y que es coordinado por la Asociación de Fútbol Amateur Friense.

Según se informó, la programación prevé los encuentros entre Despensa del Valle y Barrio Oeste, mientras que Spa Car chocará contra Influencia.

Además, por el reducido se medirán MyM Deportes vs. Ferretería Simón y Juan Perón vs. Los Cuervos.

La cita será hoy desde las 14. Desde la comisión organizadora adelantaron que en caso de producirse un empate en tiempo reglamentario habrá definición desde el punto del penal.

Nueva Liga Amateur

Por otra parte y con la disputa de siete partidos, se pondrá en juego hoy la segunda fecha del certamen denominado Oscar “Puma” Cortez. Esta competencia tiene como ente organizador a la Nueva Liga Amateur de Fútbol de Frías.

En esta oportunidad el estadio que recibirá las emociones será el Social y Deportivo Coinor de la “Ciudad de la Amistad”.

El inicio está programado para las 12.30. El fixture es el siguiente: Farmacia del Rosario vs. Influencia; Veteranos vs. Panificadora La Deseada; Carnicería Tres Hermanos vs. La Casa del Plomero; Los Canarios vs. Deportivo Choya; Atlético Quirós vs. Icaño; Ferroviarios vs. Atlético Triángulo y Panificadora Suecia vs. La Mexicana.