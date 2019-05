Holan tendría definido el equipo para la revancha

18/05/2019 - 00:12 Deportivo

Independiente ya tendría el equipo definido para ir a Colombia para enfrentar a Águilas Doradas Rionegro por el partido ida de los 16avos de final de la Copa Sudamericana, que se jugará el martes a las 21.30.

De acuerdo con los ensayos de fútbol realizados en el predio Santo Domingo, el director técnico Ariel Holan apuntó a una misma formación, sin el delantero Silvio Romero entre los titulares y con Gastón Silva por el lateral izquierdo de la defensa y Francisco Silva como volante central.

Por lo que la alineación para enfrentar al equipo colombiano sería con Martín Campaña; Fabricio Bustos, Alan Franco, Guillermo Burdisso y Gastón Silva; Francisco Silva; Pablo Pérez, Fernando Gaibor y Pablo Hernández; Martín Benítez y Cecilio Domínguez.

De todos modos, hoy a las 10 habrá una nueva práctica de fútbol, donde el entrenador continuará evaluando esta posible formación y ensayará variantes tácticas de acuerdo con cómo se desarrolle el encuentro ante los rionegrinos.

Holan no confirmará la formación hasta que no estén instalados en Antioquia, hacia donde viajará la delegación el próximo domingo, sin el delantero Ezequiel Cerutti, que no fue incluido en la lista de buena fe, en la que se lo reemplazó por el joven puntero Brian Martínez.

Ello se debe a que el contrato del “Pocho” vence el 30 de junio y por la elevada opción de compra de su pase, Independiente desistirá de la operación.

Respecto de los lesionados, Nicolás Figal será evaluado para tener el alta médica del desgarro que padeció en el recto anterior de la pierna derecha en el partido de vuelta. En cambio Gonzalo Verón, que sufrió una distensión en el isquiotibial derecho en el amistoso con Temperley, comenzó con trabajos kinésicos para su recuperación.