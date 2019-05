La importancia de la valla en cero

18/05/2019 - 00:16 Deportivo

Central Córdoba está en semifinales del reducido de la B Nacional, con el detalle de que fue el único equipo de los que jugaron los cuartos de final que no recibió goles.

Siempre se dijo que este equipo de Coleoni tiene mucho poder de gol. Y más allá de que ante Platense le costó convertir, le bastó hacerlo una vez para pasar de fase. Por eso cobra mayor valor la solidez defensiva que viene mostrando el “Ferro”, que el lunes recibirá a Almagro, desde las 21.10, por el cotejo de ida.

“Fue importante mantener el cero en los dos partidos, mucho más sabiendo el resultado, que ganamos por diferencia de solamente un gol”, sostuvo al arquero César Taborda, en diálogo con EL LIBERAL.

“Siempre digo lo mismo, funciona bien la parte defensiva de todo el equipo. Por ejemplo, los delanteros bajan a defender en las pelotas paradas, si ellos fallan, va adentro. En las salidas del rival, si los delanteros no hacen lo que trabajamos que es orientarlo para determinado jugador, pueden salir más cómodos ellos. O sea que todos hacen a la parte defensiva del equipo. Obviamente los volantes también. Y a medida que se acercan a nuestro arco, los defensores y el arquero tenemos mayores responsabilidades defensivas. Pero todo el equipo trabaja en la parte defensiva”, añadió.

“Que no nos hagan goles nos genera confianza, seguridad. Me lo genera a mí pero también a todos mis compañeros”, explicó el golero.

César espera seguir con su arco en cero el lunes ante el “Tricolor”: “Que no nos hagan goles sería lo ideal. Pero lo importante es ganar, no importa si me hacen goles. Es una obviedad lo que voy a decir pero, si no te hacen goles, tenés más chances de ganar. El otro día empatamos de local y así y todo logramos pasar, así que imaginate lo que sería una victoria para nosotros. No te asegura nada pero te acerca a la clasificación”.

Más allá de la solidez defensiva, Taborda confía en los que tienen que hacer los goles: “En los momentos difíciles también aparecen los jugadores ofensivos, si no es uno es otro. Fijate que no tenemos un goleador en el equipo si no que se destacan todos los jugadores ofensivos. Siempre es así. Y más en esta etapa de definiciones. Sabermos que si mantenemos la valla en cero, nuestros delanteros están acostumbrados a hacer goles importantes. Sería buenísimo que podamos mantener la valla en cero”.