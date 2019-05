Sol de América se consagró en el torneo Apertura en Fernández

18/05/2019 - 00:19 Deportivo

FERNÁNDEZ, Robles (C). En la final de la C40 de la Superliga, a pesar de la lluvia, el conjunto de Sol de América se consagró campeón al imponerse por 3 a 2 a Las Américas, en el encuentro final, mientras que el premio consuelo fue para Atlético Pocitos que derrotó a su par de La Loma por 3 a 1.

Los trofeos, para los equipos que se subieron al podio, fueron entregados por el intendente de la ciudad, Dr. Víctor Araujo quien estuvo acompañado por el director de Deportes, Nelo Iturre.

Cartelera

Por otra parte, esta tarde arrancará el Torneo Clausura denominado “Centenario del Club Independiente”, para esta misma categoría, con el siguiente programa de partidos: en el paraje “El Quemao” en canchas de Pikina: en la 1 jugarán, Las Américas vs. Maxiquiosco Antu y Comercio vs. Atlético Pocitos y, en la Nº 2 All Boys vs. Deportivo Suncho y Sol de América vs. La Lona

En tanto que la programación de la Asociación de Fútbol Amateur Fernandense” en su dos categorías, es la siguiente:

Categoría 40 años: en cancha de Trula juegan Wall Mar vs. Talleres y, Trula vs. Arsenal; en Barrio Sur: Triunfadores vs. Barrio Belgrano y Barrio Sur vs. El Gateao, En cancha de Peñarol (P/U) Forres vs. Tigres y en El Vinal, cancha J. Bravo, Triki vs. Villa Elisa, partido único.

La categoría 50 años, sigue avanzado en el torneo Apertura con la siguiente programación: En el Polideportivo “El Ganso” en cancha 1, Los Amigos FC vs. La Loma y Barrio Sur vs. Gremio, en cancha 2, Defensores de Huasi vs. Trula FC y por último, el partido entre 9 de Julio vs. Wall Mar.