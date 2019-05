Scioli: “Los éxitos del pasado no garantizan los del futuro; y el país tampoco necesita este ajuste”

18/05/2019 - 01:06 Política

A casi cuatro años del debate que animó por televisión con Mauricio Macri, en el que machacó que con Cambiemos se venía un ajuste, Daniel Scioli dice que hoy a la luz de los hechos “mucha gente se acerca a pedirle perdón” por no haberle creído entonces.

Además, se mostró partidario de una gran Paso opositora y planteó sus propuestas para sacar al país de la crisis en la que está inmerso. También consideró que no hay lugar para una reelección del Presidente: “Ya tuvo su oportunidad”.

En una entrevista exclusiva con EL LIBERAL, el precandidato presidencial por el PJ se refirió al escenario nacional y su proyecto para sacar adelante al país.

“Planteé y advertí lo que se podía venir de la mano de la palabra cambio: un gran ajuste que hoy estamos viendo cómo impacta en las familias argentinas, en los trabajadores, en nuestra clase media, y en las economías regionales”, recordó.

Pero lejos de quedar en el reproche, expuso cuál es el camino para salir de la crisis: “La recuperación del mercado interno, de la mano de la recuperación del salario que ha perdido con respecto a la inflación, de la recuperación las jubilaciones”.

También propuso “desarrollar con plenitud la capacidad industrial instalada, que hoy está en un 50%. Estamos produciendo la mitad de lo que puede nuestro país por el impacto de la competencia internacional, por las altas tasas de interés y la retracción del consumo combinado con el incremento de los servicios”.

“Estos son los ejes centrales de lo que me propongo hacer en el futuro en el caso de que la mayoría del pueblo argentino me dé la oportunidad. Macri ya la tuvo, Cambiemos está llevando adelante su agenda de ajuste, y la gran agenda nacional es la del desarrollo, la que permita concretar el sueño de la segunda etapa de la reparación histórica de Santiago del Estero”, dijo el exvicepresidente durante el mandato de Néstor Kirchner.

Al referirse al gobierno de Macri, expuso: “Cualquier indicador que uno toma, ve un claro retroceso, si es la industria, la caída brutal que ha tenido la actividad productiva, si es la construcción, lo mismo; los índices de consumo cómo han bajado, al inflación que se ha duplicado y está golpeando muy fuerte en algo básico y que tiene que ver con la canasta familiar. Por eso cuando el gobierno convocó a los diez puntos, uno de los puntos que plantee es la necesidad de la emergencia alimentaria, y mayor compromiso en inversión en educación, ciencia y tecnología”.

“También estamos viendo el problema de la salud pública, cómo se está perdiendo el trabajo, esto hace más vulnerable a las personas. Sabemos que prolifera el falso atajo de las drogas, ante la falta de expectativa en nuestros jóvenes que están quedando a la deriva, desamparados. Hay que poner todo el esfuerzo en recuperar el empleo y su capacidad de consumo”, postuló.

Scioli remarcó que ante el escenario complicado a nivel económico y social, siente “una enorme responsabilidad y compromiso de no ser indiferente y buscar ayudar y comprometerme con este momento del país. Entiendo a la gente que quiso probar con este cambio, los resultados están a la vista, y ahora lo que necesita el país, no es esta política de ajuste ni tampoco pensar que los éxitos del pasado no garantizan los éxitos del futuro. Evidentemente el mundo ha cambiado y la Argentina ha cambiado”, reflejó.

Y sostuvo: “La complejidad de los problemas que tenemos hoy nos va a exigir un amplio frente no solo para ganar las elecciones, sino más amplio aún para gobernar”.

Consultado sobre si enfrentará a Cristina Kirchner en las Paso, mostró cautela: “Ella no se ha expresado todavía, quiero ser muy prudente”.

Y recalcó: “Yo anhelo en el marco de una gran Paso opositora, democráticamente se ordenen las candidaturas y pueda tener el pueblo argentino una alternativa frente a la política de este gobierno que lo ha dicho, se propone ir por este camino que dicen que es el único y que se propone profundizar aún más”.