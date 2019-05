"Cristina me ofreció el cargo el miércoles pasado", dijo Alberto Fernández

18/05/2019 - 13:08 Política

En la mañana de este sábado, Cristina Kirchner sorprendió al país al anunciar que será candidata a vicepresidenta en una fórmula que será encabezada por Alberto Fernández.

Ahora, el ex jefe de Gabinete de Ministros, habló de la fórmula y aseguró que la ex presidenta le ofreció el cargo hace algunos días. "Cristina me llamó a la facultad el miércoles, a la tarde nos reunimos y me hizo el ofrecimiento. Me llamaron todos, desde Tinelli en adelante", reveló en una entrevista con Nancy Pazos.

Toda la clase política esperaba que Cristina anuncie su candidatura, por lo cual el anuncio de hoy causó enorme sorpresa. "El país no necesita a alguien como yo que divido sino a alguien como vos que suma", habría sido otra de las frases de la ex presidenta a su elegido.

El anuncio se realizó a través de las redes sociales de Cristina, quien destacó la cantidad de años que trabajó junto a su candidato y remarcó que esta fórmula "es la que mejor expresa lo que en este momento la Argentina necesita para convocar a los más amplios sectores sociales y políticos y económicos también".