Noher: “Apoyé y apoyo las políticas del kirchnerismo”

18/05/2019 - 20:51 Pura Vida

Por Emilio Marcelo Jozami

@emiliojozami

Jean Pierre Noher es peronista y lo afirma enfáticamente. Acepta fervientemente la fórmula Alberto Fernández presidente y Cristina de Kirchner vicepresidenta que para las generales de octubre. “Apoyé y apoyo las políticas del kirchnerismo, pero nunca viví de ellas”, dijo a EL LIBERAL.

¿Qué lectura hace de estos tiempos políticos que se viven?

Estamos frente a un año político, de elecciones. Espero que nuestro pueblo sepa votar y tenga la lucidez de votar bien. Eso es lo que espero, y nada más. Espero que la gente no se maneje por el odio, tenga claro y haga una reflexión sobre lo que nos está sucediendo. De verdad, estamos viviendo momentos dramáticos. La gente la está pasando realmente muy mal. Sería bueno que dejemos de lado las grietas y podamos ir atrás de fortalecer el sentido social, solidario, que nos tiene que llevar otra vez a tener esperanzas de tener un país como el que siempre soñamos y como el que alguna vez parecía que íbamos a lograr. Tengo renovadas esperanzas que se acabe este gobierno y no vuelva nunca más y volvamos a tener un gobierno popular que se ocupe de los problemas de la gente.

¿La fórmula Alberto Fernández presidente y Cristina Kirchner vicepresidenta representa esas esperanzas que usted tiene?

Esta fórmula con la que nos sorprendió hoy (por ayer) Cristina, me parece extraordinaria, habla de su lucidez, del sentido de diálogo y de que solo se podrá sacar adelante este país con un gobierno de consenso, de coalición, donde cuanto más argentinos estemos detrás de la defensa de nuestro país, de los intereses de nuestro país y pensando en el todos, será mucho mejor. Como siempre digo, yo en los 12 años del kirchnerismo prácticamente no trabajé en la Argentina. Por lo tanto, nunca trabajé para el Estado, jamás fui subsidiado por el Estado en absoluto. Apoyé y apoyo las políticas del kirchnerismo, pero nunca viví de ellas. Siempre milité en el peronismo, desde los 17 años. Estuve en Plaza de Mayo en donde Cámpora (Héctor José, ex presidente de la Argentina por el peronismo) nos echó de la plaza. Soy del peronismo que cree en la justicia social. En eso, a esta altura, no creo que cambie ni cambiaré nunca. Como peronista, soy verticalista y apoyo al candidato que se designe y que todos estemos de acuerdo en que todos estemos de acuerdo en que tiene que ser: el que gana, gobierna y los demás acompañamos

¿En qué marco te hiciste la foto con Cristina Kirchner?

Fue cuando me invitaron al homenaje de un compañero mío del colegio francés que estaba desaparecido y que se editó un libro. Yo le regalé (a Cristina) un DVD de ‘Un amor de Borges’, una película que para mí fue una llave en mi carrera de la mano de Javier Torre (director del filme en donde Noher se puso en la piel de Jorge Luis Borges.