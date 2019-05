Jean Pierre Noher: “Lula está injustamente preso”

18/05/2019 - 20:59 Pura Vida

“O Mecanismo”, la serie inspirada en los casos de corrupción revelados en Brasil en el caso “Lava Jato”, tiene en su elenco protagónico a Jean Pierre Noher, actor franco (nació en París el 5 de mayo de 1956) argentino de proficua labor en ese país sudamericano que lo acogió desde tiempos anteriores del otro gran éxito que hizo allí: “Avenida Brasil”. Sobre su fértil presente labor y su relación con el kirchnerismo habló con EL LIBERAL.

¿Cómo llegas a formar parte de “O Mecanismo”?

Me llamó José Padilha (director de cine, documentalista y productor cinematográfico brasileño), que para mí fue un honor. Él estaba en Los Ángeles. Me dejó un mensaje diciéndome que le encantaría que yo esté en la serie. Me sentí muy honrado porque ya había visto la primera temporada. Fue muy simple. Me sentí muy honrado porque yo había visto la película ‘Tropa de Élite’ y la serie ‘Narcos’, ambas dirigidas por este creador extraordinario que es José Padilha. Estoy muy honrado de trabajar con esa gente. En la serie hay un elenco con los mejores actores de Brasil. Quizás se haga la tercera temporada de “O Mecanismo”, dada la muy buena repercusión que tiene la segunda temporada. Ojalá que me convoquen.

¿Cómo vive el hecho de haber regresado a Brasil, en donde trabajó intensamente, para protagonizar “O Mecanismo”?

Estoy honradísimo de estar en esta serie que tiene muchísimo prestigio, con gente muy talentosa. Estoy muy honrado de estar en una serie prestigiosa y que tiene tanta repercusión como todo lo que hace Netflix.

¿Por qué considera el éxito y el fuerte impacto que tuvo en la sociedad brasileña?

Sin dudas, porque es el hecho (la historia que cuenta “O Mecanismo”), quizás, político que más polémica ha tenido en los últimos años la historia política de Brasil y porque mete el dedo en la temática central de lo que es la realidad política de Brasil.

Hay quienes dicen que “O Mecanismo” criminaliza a Lula. ¿Cuál es su postura?

Yo creo que si uno ve la segunda temporada de “O Mecanismo” queda muy en segundo plano lo de Lula. Yo lo que creo es que habla de la corrupción en general y que abarca a todos los partidos, no solamente al PT (Partido de los Trabajadores cuyo líder es Luiz Inácio Lula da Silva), que está bien nombrado en la serie. Yo diría que todo al marco político y a todos los partidos de Brasil, no se queda solamente en Lula. Habla de un mecanismo de corrupción preexistente a Lula incluso. Yo, personalmente, pienso que Lula está injustamente preso y que la causa por la cual, finalmente, lo detuvieron es una causa completamente frágil, inconsistente.