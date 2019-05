Será Coppola en “Maradona: sueño bendito”

18/05/2019 - 21:01 Pura Vida

Jean Pierre Noher también tiene un rol destacado en “Maradona: sueño bendito”, serie que aún sigue rodándose y que aborda distintos aspectos de la vida de Diego Armando Maradona. En esta producción, el prestigioso actor interpretará a Guillermo Coppola, en su etapa madura.

¿Cuál es la responsabilidad del actor interpretar a personajes que aún están vivos, como el caso de Guillermo Coppola?

Es un desafío muy difícil porque Coppola no solamente está vivo sino que además es alguien que tiene mucha presencia pública, es conocido absolutamente por todos. Por lo tanto, no llegar a traicionar el imaginario de la gente con la caracterización es algo muy difícil, que no va a conformar a todos. Como siempre digo, de aquella época que me tocó hacer de Jorge Luis Borges en la película “Un amor de Borges”, es que los actores intentamos no imitar, que no es nuestro trabajo, sino recrear a estos personajes cuando son públicos o conocidos y siempre sin traicionar el imaginario de la gente. Ojalá que esto haya sido logrado. Seguramente, como te digo, no va a conformar a todos, pero yo estoy muy contento aceptando el desafío y muy feliz de interpretarlo a Coppola. Tenemos, digo tenemos porque Leo Sbaraglia lo hace a Coppola de joven, la suerte de contar con Coppola como amigo. No hemos encontrado y eso ayuda mucho para la composición del personaje.

¿Consideras que esta serie ayudará a entender a Maradona en su totalidad?

Creo que despertará polémica, seguramente, como todo lo que implica hacer cosas que se acerquen a Diego. Todo lo que Diego toca o lo toca a Diego, siempre va a ser muy polémico y siempre hay muchas miradas, pero creo que es la primera vez que se ficcionará la vida de él. Lo que sí estoy seguro es que no va a pasar desapercibido. Seguramente, descubrirá cosas que hasta ahora no se han contado, aunque de la vida de Diego casi todo se sabe. Dentro de la ficción, seguramente, van a descubrir elementos, situaciones de la vida de Diego que no han trascendido tanto.