FÚNEBRES | 19 de mayo de 2019

18/05/2019 - 21:45 Funebres

FALLECIMIENTOS

Argentina Angélica Quiroz (Dpto. Rio Hondo)

Roberto Abdala Saad (Añatuya)

Crecencio Selidonio Vásquez

Silvia Antonia Zelaya

Pablo Luciardo Castaño

Olga Pastora Medina (La Banda)

Selva Elvira Luna (Villa Robles)

Osvaldo Argentino Quiroga

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ÁVILA DE LARES, LILIA ROSA (q.e.p.d) Falleció el 15/5/19|. El Centro de Jubilados y Pensionados docentes "Carmen Palumbo de Leguizamón" participa con dolor el fallecimiento de quien fuera su presidente durante 16 años entre los períodos de 1998 a 2004. Gran persona luchadora por los derechos de los docentes en especial e incansable trabajadora en las áreas social y cultural. Representando al centro en las distintas Instituciones nacionales y provinciales tales como: Anses, Pami, unión Federal de Docentes de las Prep. Argentina etc. Acompañamos a sus familiares en este difícil momento y pedimos al Dr. Le de el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin.

ÁVILA DE LARES, LILIA ROSA (q.e.p.d) Falleció el 15/5/19|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Carolina Sanguedolce participa con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de sus queridas compañeras y amigas de teatro ADUNSE: Susy y Liliana Lares. Ruega oraciones por su eterno descanso.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Su prima Toba Fernandez de Terradas, Kuty Terradas y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Sus primos Rodriguez Ribas Vicente y Cecilia, Agustina, Guy y Jorge, Tonio y Paula y Bea y Leo participan con tristeza su fallecimiento y acompañan a la Gorda y familia en este triste momento.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Sus primos Tori y Cristina de los Rios, Teté y Carlos Allones y Susana Rodriguez de la Rua y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y acompañan con cariño a su familia. Rogamos oraciones por su alma.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Tus compañeros del Banco Nación Suc. Sgo. del Estero participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. María Cristina Camus participa con profundo dolor el fallecimiento repentino del distinguido, virtuoso, capaz, honesto colega y mejor ser humano y acompaña con afecto y cariño a su esposa hijos y demás familiares. Eleva oraciones en su querida memoria.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Luis Billaud y su hijo Luis Augusto Billaud participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Carlos Alberto Abalos Aliaga, Maria Elena Abalos de Osorio, Ruben Abalos Aliaga y sus respectivas familias participan con inmenso dolor su fallecimiento y piden oraciones en su memoria.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Roberto Ángel Liendo Rubio y Gloria Cura Edippo participan su fallecimiento y acompañan a su familia con gran cariño. Ruegan oraciones en su memoria.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Mashi Gerez de Fernandez, sus hijos María Ana, Luis Pablo y María Nina participan su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Carolina Buxeda, Josefina Abalovich, Mariana Lugones, Cristina Cruz y Fernanda Cantos participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de su amigo Lisandro y acompañan a la familia en este dificil momento.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Pablo Traine y Josefina Abalovich y sus hijos participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de Enrique y acompañan a su familia en este dificil momento.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Techy Fernandez Polti, sus hijas Josefina, Laurencia y Eugenia Abalovich y respectivas familias participan con dolor el fallecimiento del papá de Enrique y Lisandro y acompañan a la familia en este duro momento. Ruegan oraciones en su memoria.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Bruno Tarchini, Monica Berarducci, sus hijas Huerto y Anto, lamentan profundamente su fallecimiento y acompañan a su esposa, hijos y nietos en este dificil momento. Elevan oraciones en su memoria.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Dr. Eduardo Alberto Juárez, participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de sus amigos Lisandro y Enrique. Ruega consuelo y bendiciones para toda la familia.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Las Autoridades, Personal Superior, Cuerpo Técnico, Personal Administrativo y de Maestranza del Tribunal de Cuentas de la Provincia participan con profundo dolor el fallecimiento del padre del Dr. Enrique José Billaud, ex presidente de este Tribunal de Cuentas y del Dr. Lisandro Billaud, elevan oraciones en su memoria.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Sergio y Patricia Santos participa con dolor su fallecimiento y acompañan a sus famliares en este triste momento, elevando oraciones por su eterno descanso.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Esther Coria y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia ante la irreparable e inesperada pérdida. Elevan oraciones en su memoria.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Autoridades y compañeros del Juzgado Civil y Comercial de Cuarta Nominacion, acompañan a Cecilia, Sebastian y familia en este dificil momento y ruegan oraciones para su eterno descanso.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Dr. Martín Díaz Achával y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Esther Coria, María Eugenia Viaña, Susana Abdulajad, Lucía Almada y José Miranda participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Julia, Roxana, Noemí y Enrique participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. José Luis Yoles lamenta profundamente su partida, quien fuera brillante profesional y excelente persona. Eleva oraciones en su memoria.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. José Fernando Viaña, Cecilia Traine, sus hijos Agustina y Nicolás, Fernando y Guillermina, Santiago y Juan Francisco y nieta Bernardita, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Perla Fernández, Mario Frágola y Constanza Fabián participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo y vecino José y acompañan en este difícil momento a su familia. Ruegan oraciones en su memoria.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Dra. Roxana participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su familia en estos momentos de dolor.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Antenor Álvarez e hijos participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Daniel Cremaschi; su esposa Daniela y sus hijas participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan en este dificil momento a su familia.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Malena y Alvaro Arce participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan en este difícil momento a su familia. Ruegan oraciones en su memoria.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. María Cristina Lugones acompaña con tristeza a la querida "Gordita", amiga de la infancia, en este momento de dolor, así como también saluda con afecto a toda su familia.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Los amigos de Farmacia El Siglo: Rafael, Cesar, Walter, Paola y Belen participan su fallecimiento con sentido pesar y acompañan a su familia.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Julio Daher, su esposa Norma Teresita Cuba de Daher, sus hijas Lic. Andrea María, Dra. Carolina y Agustina participan con profundo dolor su fallecimiento elevando oraciones en su memoria a nuestra Señora, Virgen de la Merced.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Abelardo Jorge Basbús e hijos acompañan con profundo dolor y elevan oraciones en su memoria.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Ing. Santiago D. Piga, esposa Rosario F. Sanjuan, hijos Analía y Julio, Susana y Miguel, Norma y Fermin y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento, y expresan a su esposa, hijos, nietos y demás familiares, nuestro inmenso pesar ante irreparable pérdida. Elevan oraciones en su memoria.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Pimpi Petros, Chachi Munar, sus hijos Sebastián, Belén y Constanza despiden a su querido vecino y acompañan con profundo dolor a toda su familia. Ruegan oraciones en su memoria.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Albina de Munar, acompaña a Marilú y a toda la familia con profundo dolor. Ruegan oraciones en su querida memoria.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Patricia Petros de Agüero Echegaray, sus hijas Mariana y Sofía acompañan a toda la flia. con mucho dolor. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Dr. Sebastián Rímini y familia participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Chichi Correa acompaña en su dolor a la familia Billaud Weyenbergh. Eleva oraciones en su memoria.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Manuel Sanchez y Elena Marina Piccardi, sus hijas Maria Elena, Maria Laura y Maria del Pilar y sus familias participan con gran pesar su fallecimiento y acompañn a su esposa, hijos y nietos con gran cariño. Elevan oraciones rogando por su eterno descanso.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Vicente y Cecilia Rodriguez Ribas, hijos y nietos despiden a su querido primo con profunda tristeza.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Víctor Emilio Zain y María Delia Jiménez Mas participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Tito Sarquiz, su esposa Mabel Herrera y sus hijos José y Viviana participan su Fallecimiento.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Sarquiz Miguel, su esposa Cristina Hadla e hijos, participan su fallecimiento.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Dr. Ricardo Aznarez, su esposa Susana Medina, sus hijos Ricardo, Guadalupe, Dolores y Pilar, hijos políticos y nietos participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Las Empresas MIJOVI SRL y SAFICO SA. participan de su fallecimiento.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. José Alberto Sarquiz (H) participacon profundo dolor el fallecimiento del papá de su AmigoEnrique Billaud. Ruega oraciones en su memoria.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Su amigo Guillermo Luna Herrera participa su fallecimiento y acompaña a su familia en este momento de dolor.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. José Andres Rivas, Susana Ribas Meneclier, sus hijas Mariana y María Fernanda y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y ruegan resignación para su familia.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Querido José Antonio: nunca olvidaré los hermosos momentos compartidos en nuestra niñez. Haz sabido honrar tus cargos con la importancia propia de tu personalidad: moderación, sencillez, cuidadoso respeto personal, y confianza en el diálogo. Dios en el que tenías profunda fe, te recibirá entre los justos. Porota Castiglione de Álvarez Valdés y familia.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Dra. María Aglae Cremaschi y Dr. Lautaro Peralta Galván y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Nora Rafael de Jiménez participa su fallecimiento y acompaña con cariño a su esposa e hijos. Ruega por su paz eterna, consuelo y fortaleza para su familia.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Horacio Pedro Montenegro y sus hijos Horacio Fernando, Alvaro Manuel, Mariana Angelica y María del Carmen y sus respectivas familias participan con profundo pesar el fallecimiento del amigo José, rogando que el Padre le dé vida eterna y a sus familiares una pronta resignación cristiana.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. C.P.N. Pablo Tito Villarreal y flia participan con dolor fallecimiento estimado Dr, Billaud, excelente persona y profesional. Rogamos oraciones en su memora y acompañamos a su hijo Dr. Lisandro y a toda su familia en este momento de dolor. Las Termas.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Mario Roberto Abalos participa su fallecimiento y acompaña en estos momentos de dolor a su hijo Enrique, colega y vecino, y demás familiares.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Juan Manuel Bonacina, su esposa Adriana Slapak, sus hijos Javier, Sebastián, Ezequiel, Santiago y Florencia, participan la partida a la Casa del Señor de un hombre honorable como fue el Dr. Billaud. Deja una herencia invalorable a sus hijos. Acompañan a su estimada familia en este doloroso momento. Dr. Descanse en Paz.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Sus cuñados que siempre te recordarán Rosario Josefina Weyembergh y flia., Carlos Eduardo Weyembergh y flia., y Bernardo Ernesto y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Sanatorio San Francisco S.R.L. participa su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento de dolor. Ruegan por su descanso en paz.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Cesar Antonino Montenegro (Gringo), su esposa María Josefina Zucal y flia., participan el fallecimiento de su amigo José, resignación a Gorda e hijos. Ruegan oraciones en su memoria.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Alejandro Remigio Ferreiro, Elena Beatriz Durán y sus hijos Alejandro, Eugenia y Martín lamentan su inesperada partida y ruegan oraciones en su memoria.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Horacio Gustavo Morello, Jaqueline Julian, Dr. Emanuel Morello, Milene Morello participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su hijos, esposa y nietos.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Compañeros y amigos de trabajo de su hijo Agustín participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Humberto Filippi y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Rubén Seiler participa con profundo dolor su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Las amigas del café de su señora Gorda acompañan a la familia y elevan oraciones en su memoria.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Cr Julio R. Marañon, su esposa Luisa E. Astún participan con tristeza su fallecimiento y acompañan con oraciones a toda su familia en este momento de dolor.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Dr. Nestor Giraudo su esposa Cristina Ávila hijos y familiares participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Lic. Miguel A. Carabajal Yocca y flia. participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de su amigo Enrique y acompañan a su familia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Ing. Fernando Barrionuevo y familia. participan con hondo pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. El presidente interventor del IOSEP, CPN Raúl O. Ayuch; gerente general, CPN Graciela Muratore de Corona; miembros del Consejo Gremial, sindico participan de su fallecimiento

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Héctor Molina, Sylvia Petros y sus hijos Matías y Micaela Molina Petros acompañan y abrazan fuertemente a Elena, a sus hijos con sus esposas y nietos. Una oración al cielo para el Dr. Billaud.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Victorio, Arturo, Manuel y Luis Hernández participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Dra. Nelly del Valle Barbur participa con dolor su fallecimiento y acompaña a sus hijos Dres. Enrique y Sebastián y familia en este difícil momento. Eleva oraciones en su memoria.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Dr. Gustavo Flores Turk participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruega una oración en su memoria.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. En la Casa de mi Padre muchas moradas hay, voy a preparar un lugar para vosotros. Chini Habra Fernández y flia. participa con pesar su fallecimiento y acompañan a su flia. en el dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Miguel Angel Aquim y familia participa con tristeza su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Gustavo Adolfo Zavalía y María Mercedes Benavente junto a sus hijos Gustavo Benjamín, Francisco Adolfo y Agustín Santiago participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su querida familia. Ruegan oraciones en su memoria.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Susana Traine de Arzuaga, sus hijos Remigio, Susanita y Joaquin y nietos participan su fallecimiento y elevan una oracion en su memoria.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. CPN José Alberto Zani y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Sara Margarita Arce de Liendo, sus hijos Arturo, Sarita, Maria Adela y María Elena, sus nietos participan y acompañan en este momento especial a su mujer y a sus hijos. Elevan una oración e n su memoria.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Valle Ayud de Lucatelli participa con profunda tristeza el fallecimiento del prestigioso doctor y excelente persona dotado de una honestidad sin límites y acompaña a toda su familia en estos momentos de pesar. Que brille para él la luz que no tiene fin.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Lydia Sthela Trejo participa con profundo dolor el fallecimiento del distinguido colega y acompaña a Enrique y dem´ñas familiares en este triste momento.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Dra. Dora Angélica González, despide con gran dolor a su apreciado amigo y distinguido profesional del derecho y acompaña a su esposa, hijos, hermanos, nietos y demás familiares en estos difíciles momentos. Eleva oraciones por su descanso en paz y la resignación de sus seres queridos.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Carlos B. Weyenbergh, sus hijos Carlos y María Silvia, María Paula y Roberto, Federico y María José y sus nietos Ariana, Tomas. Bautista, Agustina, Carlitos, Ines y Olivia participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a su familia en este dificil momento y ruegan oraciones en su memoria.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Federico Lopez Alzogaray y familia acompañan con profundo dolor a los Dres. Enrique José Billaud, Sebastian Billaud y al Lic. Agustin Jesus Billaud por el fallecimiento de su padre y expresan sus mas sentidas condolencias a toda la familia ante tan irreparable pérdida.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Francisco José Prados, Liliana Ávila y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan con afecto a toda su familia. Ruegan oraciones en su memoria.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Margarita Zaín Fernández de Urueña junto a sus hijas María Pía y María Angélica participan su fallecimiento. Acompañan a su esposa, hijos y demás familiares en tan triste momento.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Justo Molina Areal, Rosita Pernigotti, sus hijos y nietos participan con pesar su fallecimiento y ruegan por su alma en la vida eterna.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Nicolás Emilio Adur, Maria Rosa Molina, sus hijos Nicolas, Maria Emilia y Juan Pablo acompañan en su dolor a la familia, participan con pesar su fallecimiento y ruegan por su alma en la vida eterna.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Agustin P. Rímini Olmedo e Isabel Carol Posse y familia participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Ruben Mario Postigo, Juana Stancampiano y familia, Juan Jose Postigo participan con dolor el fallecimiento de su distinguido vecino. Elevan oraciones en su memoria.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Susana Vivona, sus hijos Benjamín, Valentín, Agustín, Martín Arce y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. La Cofradía del Amo Jesús del Convento Santo Domingo participa con dolor el fallecimiento del esposo de la cofrade Sra. Elena W. de BIllaud. ruegan oraciones en su memoria.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Oscar Stenberg, su esposa Nélida Bertuzzi, sus hijos Oscar Gustavo, Jose Ricardo, Jorge Luis y Susana Edit y sus respectivas familias participan con dolor el fallecimiento de una excelente persona. Que su alma y las almas de todos los fieles difuntos descansen en paz. Así sea.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Aristobulo Rojas y Carolina Polti, junto a sus hijos participan con pesar su fallecimiento, acompañan a toda su familia en estos momentos dolorosos.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. "Dale Señor el descanso eterno y que brille para él la Luz que no tiene fin". Dr, Guillermo Paradelo y familia participan el fallecimiento del Dr. José Antonio Billaud y acompañan a toda su familia en este momento de pesar.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. "Que brille para él la Luz que no tiene fin". Juan Atíe Saad, Ángela Figueroa de Saad y familia participan su fallecimiento y abrazan en el dolor a su esposa, hijos, a su hija política María de los Ángeles, a su hijo político Carlos Velarde y demás familiares. Elevan oraciones por su eterno descanso.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Daniel Rojas Polti y Laura Bergues participan su fallecimiento, acompañan a su familia en estos momentos de tanta pena. Ofrecen oraciones en su memoria.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Lía Valdini Rentería de Sarmiento y sus hijos Silvina Sarmiento y Mariano Sarmiento lamentan con gran dolor su fallecimiento y acompañan a su querida esposa Gorda y sus hijos en su partida al cielo pidiendo resignación cristiana y oraciones en su memoria.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Dra. Milagros De Luca y familia participan con propfundo dolor el fallecimiento del padre del Sr. Defensor Gral. de la Provincia. Rogamos una oracion en su memoria.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Gustavo E. Iagatti participa con profundo pesar el fallecimiento del padre del Sr. Defensor Gral. de la provincia. Ruega por su descanso eterno y por la resignacion de todos sus familiares.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Marta Zaccardi de Barbieri, sus hijos y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus seres queridos en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Andrés Muratore y Anabel Arce, sus hijos Anabella y Augusto Viaña, Andrés, María Belén y Agustina Muratore participan con dolor su fallecimiento y acompañan a toda su familia en estos momentos de pesar. Ruegan oraciones en su memoria.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Alfonso José Arce participa con pesar su fallecimiento y acompaña a sus hijos, esposa y demás familiares en su dolor. Ruega oraciones en su memoria.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Felisa Anabel Moyano de Arce, sus hijos Alfonso, Anabel, Pablo, Analía, Ana María y sus respectivas familias participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su esposa, hijos y demás familiares en estos momentos de tristeza. Ruegan oraciones en su memoria.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Carlos Soria Vildósola, Analía Mercedes Arce y sus hijos Merceditas, Gonzalo, Paula y Joaquín participan con tristeza su fallecimiento y acompañan a toda su familia en el dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Prof. Hector A. Bustamante, su esposa Lic. Cristina Soria, sus hijos Cachito y Mateo participan con profundo dolor el fallecimiento del Sr,. padre de los Dres. Enrique y Sebastian y elevan oraciones en su memoria.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Dr. Raúl Alberto Santucho e hjos Dr. Raul a. Santucho y flia y Dra. Maria Elmina Santucho participan con gran pesar el fallecimiento del distinguido amigo y colega. Ruegan oraciones en su memoria.

CAMPOS DE TOLEDO, ALICIA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Sus sobrinos Mafalda, Teresa y Rubén Giménez con sus respectivas flias. participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Jardín del Sol.

CAMPOS DE TOLEDO, ALICIA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Su sobrina Teresa Giménez de Novelli, su esposo Luis Osvaldo, sus hijas Sandra, Sonia, Natalia, Andrea, Verónica y sus respectivas flias. participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Jardín del Sol.

CAMPOS DE TOLEDO, ALICIA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Querida Alicia: ''Siempre estarás en nuestros corazones''. Liliana Martínez y su esposo Koko Nasif y sus hijos Maxi, Gastón, Paola, Diego, Edi, Lisandro, Emanuel, acompañan a su flia. en su dolor. Alicia, mil gracias por ser una gran abuela de mi hijo Gastón. Te vamos a extrañar. Descansa en paz.

CASTAÑO, PABLO LUCIARDO (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/19|. Su esposa Amalia Beatriz Peralta, sus hijos Pablo, Jorgelina, Maria Amalia, Raul, h. políticos, nietos Florencia, Juan, Amalita, Lourdes, Rodrigo, Jose y demás familiares. sus restos serán cremados. Cobertura Caruso Cia. Arg. de Seguros S.A. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

ISE, CÉSAR ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/19|. "Que el Señor te recoja con su manto de amor y bondad". Tios de Suncho Corral que no te olvidaran: Margarita, Elena, Elias,Maria, Esther y Sonia Hallak.Participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. En este dificil momento.elevamos oraciones a su nemoria.

PÉREZ DE ESCALADA, MARTA LELIA (q.e.p.d.) Falleció el 16/5/19|. Su sobrina Carolina Pérez y su hijita Emilia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria y pronta resignacion a sus queridos hijos. Que descanses en paz tía Marta.

PÉREZ DE ESCALADA, MARTA LELIA (q.e.p.d.) Falleció el 16/5/19|. Martita ya estás en los brazos del Señor. Que Dios bendiga y proteja a tu familia. Elsa Di Piazza.

PÉREZ DE ESCALADA, MARTA LELIA (q.e.p.d.) Falleció el 16/5/19|. "Señor, recíbela en tur reino y dale el descanso eterno". La Promoción 1958 de la Escuela Normal Manuel Belgrano participa con profundo dolor el fallecimiento de nuestra querida compañera. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

QUIROGA, OSVALDO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/19|. Su esposa Rosa Toledo, sus hijos Yemimoy Barbarot, Ruth, hermanas y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio El Descanso a las 10.30. Casa de duelo Islas Soledad y Pje. G. Verde SERV. CARUSO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

RESTON, DORA (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/19|. Sus amigas de toda la vida y ex vecinas: Mabel Navarro de Nader, Ines Maldonado de Zampieri y Alba Auat participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Albertito y Dorita, a sus nietos y demás familiares en las oraciones por su descanso en paz.

ZELAYA, SILVIA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/19|. Su madre Olga, su hija Ivana, su hijo pol. Darío, sus nietos Valentín, Junior y Biana participan con dolor su fallecimiento e invitan al sepelio hoy a las 11 en el cementerio de Los Flores. C de duelo Gabriela Mistral 240. CARUSO CIA DE SEG S.A , EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

GONZÁLEZ, EDIT DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/5/19|. Su sobrina Patricia González y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

MEDINA, OLGA PASTORA (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/19|. Sus primos hnos. Claudio, Fabio, primas pol., Claudia, Fabiana, primos Gabriel, Pablo participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio La Misericordia a las 9. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

LUNA, SELVA ELVIRA (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/19|. Sus hijos María Rosa, Alberto Rafael, Juan Carlos, su hija pol., Elena, nietos, bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Villa Robles. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

PEREYRA, MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/17|. Se cumple 2 años de la muerte de mi esposo hoy 19 de mayo. Su esposa, hijos, nietos y bisnietos te recordarán siempre. "El Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes pastos me hace descansar". Las Termas.

QUIROZ, ARGENTINA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/19|. Su esposo Orlando Rojas, sus hijos Gerardo, Marcelo, Maria, Susana, Norma, hijos politicos, nietos y demas familiares. Sus restos seran inhumados hoy 9 hs. en el Cementerio de Villa Jimenez (dpto. Rio Hondo). Cobertura Norcen S.R.L.- Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

SAAD, ROBERTO ABDALA Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/19|. Sus hermanos Tito Saad y Reina Gubaira, participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos seran inhumados hoya las 9 hs. en el cementerio de Añatuya.

SAAD, ROBERTO ABDALA Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/19|. Sus sobrinos Gabriel Saad y Adriana Recchia e hijos Alfredo, Eugenio y Adriana, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos seran inhumados hoy a las 9 hs. en el cementerio de Añatuya.

SAAD, ROBERTO ABDALA Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/19|. Sus sobrinos Laura Saad y Domingo Cuba e hijos Domingo Gabriel y Maria Laura, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos seran inhumados hoy a las 9 hs. en el cementerio de Añatuya.

SAAD, ROBERTO ABDALA Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/19|. Camilia Gubaira e hijo Fabián Reston, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos seran inhumados hoy a las 9 en el cementerio de Añatuya.

SAAD, ROBERTO ABDALA Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/19|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Norma Auatt de Tellería, su hijo Carlos Marcelo, Marisa Bordón, Nahuel e Ignacio Tellería participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SAAD, ROBERTO ABDALA Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/19|. Ramon, Livia y familia participan con profundo dolor el fallecimiento del tío de Laura y elevan oraciones en su memoria.

SAAD, ROBERTO ABDALA Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/19|. Raul Barbur y su familia participan con dolor el fallecimiento de su querido amigo Cholo y acompañan a la familia en este triste momento. Brinda oraciones en su memoria.

SAAD, ROBERTO ABDALA DR. (CHOLO) (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/19|. El Colegio de Medicos de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento del Dr. Roberto Abdala (Cholo) Saad, socio de la Institucion. Ruega oraciones en su querida memoria.

SAAD, ROBERTO ABDALA DR. (CHOLO) (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/19|. Dr. Raúl Oliva y Promoción 1972, participan con profundo pesar su fallecimiento. Ruega oraciones en su querida memoria.

SAAD, ROBERTO ABDALA DR. (CHOLO) (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/19|. Domingo Antonio Tonani, su esposa Mabel Cejas de Tonani y flia participan con profundo pesar el fallecimiento de un excelente médico y entrañable amigo. Sus restos serán inhumados hoy en cementerio de la ciudad de Añatuya.

SAAD, ROBERTO ABDALA DR. (CHOLO) (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/19|. Promoción 1971 del Instituto San Alfonso de Ligorio participa el deceso de su querido e inolvidable ex profesor. Lo recordaremos con profunda gratitud.

SAAD, ROBERTO ABDALA DR. (CHOLO) (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/19|. Agrupación de Cultura "El Umbral" y SADE (Secc. Añatuya) participan con dolor el fallecimiento del amigo y socio de ambas instituciones.

VASQUEZ, CRECENCIO SELIDONIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Sus hermanos Leonor, Rosa, Beatriz, Diego y Lino, hermanos polticos, sobrinos, sobrinos nietos y demás familiares, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Tunas Punco. Dpto. Capital. EMPRESA SANTIAGO.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

BRAVO, CÁNDIDO SAMUEL (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/02|. Solo muere quien es olvidado, lo que éramos seguimos siéndolo ya que que su alma y su amor vivirá siempre en nosotros. Su corazón solo buscó una forma diferente de vivir. Sus hermanos, sobrinos y sobrinos nietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 11 hs. en la parroquia Nuestro Señor de Mailin, con motivo de cumplirse diecisiete años de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

CHÁVEZ, NAZARENA DOLORES (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/17|. Princesa: vives entre ángeles y estrellas luminosas amándonos y protegiéndonos. Que tu luz nos siga iluminando nuestras vidas. Sus papis Julia Ibarra y Nicolás Chávez, sus tíos abuelos, tios, primas, padrinos y amigos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en Pquia. Santo Cristo, al cumplirse dos años de tu partida al cielo.

CHÁVEZ, NAZARENA DOLORES (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/17|. Princesa: no estamos lejos cuando los llevamos en el alma. Tte amo mi angel de la eternidad. Su mamá Julia Chavez invita a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en Pquia. Santo Cristo, al cumplirse dos años de tu partida al cielo.

GUBERVILLE, MARIO ARNALDO (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/63|. Gracias padre por los valores quenos inculcaste con tu ejemplo. A los 56 años de tu fallecimiento. Sus hijos Martha, Nilda y Mario con sus respectivas familias, invitan a la misa que se realizará hoy a las 19 hs. en la Iglesia Catedral.

JIMÉNEZ, LUIS BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/15|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Sus padres Hilda y Mateo, su esposa Alicia, sus hijos Cristian, Marcos y Alejandro, sus hijas pol. Marianela y Vanesa, sus nietos Santiago, Benjamín y Tomás invitan a la misa hoy a las 20.30 en Catedral Basílica, al cumplirse cuatro años y dos meses de su fallecimiento.

LOBOS DE PRESTI, BLANCA AZUCENA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el9/5/19|. Sus hijos Ángel y Santos Presti y su nieta Libra Presti invitan a la culminacion del novenario de misas que se realizará hoy a las 20 en iglesia San Francisco de Asis y en iglesia Inmaculada Concepcion de Villa Atamisqui en hs de la tarde.

NEME, RUBEN ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/19|. Querida hemana Baby: hoy se cumplen nueve dias de tu ausencia física, pero siempre perdurarás en nuestros corazones. Te extrañamos hermanito. Que brille para ti la luz que no tiene fin. Sus hermanas Agustina, Pirula, Mecha, Negra, Nena y sus respectivas familias, sobrinos invitan a la misa que se realizará hoy a las 19 hs. en la Iglesia Catedral Basílica.

VISCELLI VDA. DE VILLARREAL, YOLANDA LEONOR (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/11|. Mamá: yo te busco recorriendo el camino que lleva a Jesús, porque sé que estás con Él en su Reino Celestial. Tus hijos Beatriz de las Mercedes Villarreal (Beby) y Pedro Miguel Villarreal y flia. invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs en parroqauia San Roque, al cumplirse el octavo aniversario de su fallecimiento.

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

HERRERA, DOMINGO FELIPE (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/19|. "Me acuesto en paz y en seguida me duermo, porque sólo tú, Señor, aseguras mi descanso". Querido padre hoy hace 9 días que no estas a nuestro lado, te fuiste dejando un gran dolor y un vacio enorme. Su hijo Pablo, h,. pol. Soledad,nietos Santiago y Mauricio invitan al responso mañana lunes a las 17 hs en el cementerio de Maco.