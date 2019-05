“Cuanto más difícil es la vida de la gente, más se vuelca a Mailín”

18/05/2019 - 23:40 Interior

El padre Mario Rolando Tenti, es actualmente párroco de la Catedral de Santiago, pero realizó una enorme tarea pastoral en Mailín durante años. En tal sentido, se refirió al hallazgo de la cruz y el rol que desempeñaron los jesuitas en tierra santiagueña, y con ello, la propagación de una devoción ilimitada por su imagen la cual trasciende fronteras.

¿Hay registros históricos del hallazgo de la cruz de Mailín?

-Si hay, pero pocos y, seguramente, están en el archivo del Obispado y no en la villa. En el Santuario como tal, no hay registros históricos. A la cruz de Mailín la traen, lo más probable, los jesuitas. Es una cruz que responde al arte del Cuzco y por tanto es muy probable que esa cruz haya sido traída desde el norte del continente, con las corrientes colonizadoras cuando entran por esta zona. Santiago ha sido fundada en 1553 y la cruz de Mailín es encontrada hacia mediados de 1700. No hay a ciencia cierta el año preciso del hallazgo de la cruz, pero que es lo que hay que suponer, es que los jesuitas fueron expulsados de América en 1730, entonces, probablemente esa cruz, después de su expulsión, haya quedado al cuidado de alguien, de algunos de los grupos, de la familia o personas a la que los jesuitas evangelizaron con esa cruz. Además de haber estancias, sí o sí ahí había un asentamiento aborigen.

¿Cómo encontró don Juan Serrano la cruz?

-Este fenómeno, que se cuenta sobre cómo encuentra don Juan Serrano a la cruz diciendo que veía un resplandor, no sería raro pensar que fuera fuego que los mismos aborígenes encendían como un modo de veneración, es muy probable que haya sido eso. No necesariamente cuando se habla de una luz se tiene que entender como algo sobrenatural. De todos modos, siempre, detrás del hallazgo de este tipo de imágenes siempre se habla de algún elemento sobrenatural, por ejemplo, que la querían sacar a la cruz, pero no podían porque la cruz no se movía. Es lo mismo como la carreta de la Virgen de Luján allá en Luján. La cruz de Mailín no apareció de la nada, la llevaron los jesuitas, evangelizarían con esa cruz, como con la cruz de Matará que evangelizaban también.

¿La cruz de Mailín es una pintura?

-Es un Cristo pintado, nada más que en Mailín está dentro de un gran relicario de plata, pero la cruz como tal es pequeñita, y te explica que la calavera que aparece al píe de Cristo representa la muerte que es vencida.

Una vez que aparece, ¿qué sucede? ¿Había una capilla?

-No, por supuesto que no. En aquél tiempo, seguramente, se le hizo un ranchito en donde se lo empieza a venerar. Lo que sí, todas las historias coinciden en que de entrada se produce un fenómeno de atracción. Cuenta la historia que la gente dejaba mucho dinero como ofrenda para el Señor Forastero, como ellos lo llamaban. Ese fue el nombre en sus orígenes del Señor de Mailín. El padre Jorge Seibold, sacerdote que desde hace años viene a misionar en Mailín y además entronizó al Señor de Mailín en Cuba, daba una fecha precisa del supuesto hallazgo de la cruz: él habla de 1756, pero no hay a ciencia cierta una fecha cierta del hallazgo.

¿Por qué y quiénes echaron a los jesuitas?

-La corona española. En la película La Misión (Robert De Niro, Jeremy Irons y Lito Cruz) está toda la trama política de la expulsión de los jesuitas.

Todo el mundo dice el Señor de los Milagros ¿por qué esa mención muy fuerte?

- Porque desde el comienzo de la aparición se empiezan a relatar, a contar prodigios y milagros que supuestamente se producían en torno a la imagen. Uno de los primeros milagros, el del sacerdote paralítico (José Gaspar Benavídez) que empieza a caminar, es una de las cosas que cuenta la historia. Por eso también la gente se vuelca a Mailín buscando una gracia de lo que sea, llámese de curación. He recibido tantísimos testimonios de cosas que son llamativas.

En el tema de los milagros ¿cómo mira la Iglesia estos testimonios?

- Lo mira como una gracia de Dios. Por ahí causa un cierto escozor hablar de milagros, porque cuando hablas de milagros estás hablando de algo que no tiene una explicación científica. Entonces, vos haces una lectura de que es una gracia que ha dado Dios, para la persona de fe, es una gracia de Dios.

El mecanismo es, para llamarlo de alguna manera, una persona con una necesidad, con mucha fe le pide al Señor de los Milagros y la gracia llega…

- La gracia es un regalo de Dios, venga como venga, porque puede venir a través de una operación, de un medicamento, es una respuesta de Dios para lo que ellos han pedido.

La devoción no tiene predilección por ninguna clase social...

-Justamente Mailín favorece eso. Al ser un pueblo tan chico, tan precario. En Mailín todos son iguales. ¿Qué es lo que necesita la gente en Mailín? Necesita comer y baños. En cualquier casita de Mailín, en el fondo de la casa tiene entre 8 a 12 baños. Es negocio para ellos.

En el templo de Mailín hay un buzón metálico color azul con la inscripción “Cartas para el Señor de Mailín”. La gente deja toneladas de cartas y mensajes, yo me tomaba el trabajo de abrir y leer cada una. Lees de todo, del que está con problemas de salud, laborales, amorosos y del que le pide que gane el Quini 6. Lo que se te ocurra están pedidos en esa cartas. Ahora, cuanto más difícil es la vida de la gente, más se vuelca a Mailín. Mailín es un detonante de cómo está la sociedad argentina, la sociedad santiagueña. Ahí vos mides los dramas de la gente. Por eso se vuelca a lo religioso, por eso va con tanta fe a pedir y el sacrificio que hacen: el caminar, el estar de rodillas, larga colas para luego pasar 10 segundos frente a la imagen y tocar al Señor de Mailín. Sólo Dios sabe, en esos 10 segundos, cual ha sido el encuentro de fe que esa persona ha tenido.