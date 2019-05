Néstor Gorosito y la victoria: “No podemos relajarnos”

19/05/2019 - 02:48 Deportivo

El entrenador de Tigre, Néstor Gorosito, expresó anoche su satisfacción después de la goleada que su equipo le propinó a Atlético Tucumán 5-0, aunque afirmó que deben mantener el nivel en el desquite para poder avanzar a la final de la Copa Superliga.

“Ganamos, se jugó muy bien y lo más rescatable es que entra uno y el equipo no lo siente. Estoy muy contento, ya tenemos un funcionamiento y estos pibes se merecen este presente. No podemos relajarnos”, dijo el técnico por la señal de TNT Sports.

En cuanto a su continuidad en el cuadro de Victoria, Gorosito no confirmó si se mantendrá en el cargo en la B Nacional y deslizó: “Estamos disfrutando el momento, yo soy de acá, de la zona, la gente me conoce y por eso me quieren”.