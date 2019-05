Old Lions derrotó al último campeón

19/05/2019 - 03:09 Deportivo

La tremenda racha de Old Lions en el Torneo Regional del NOA no tiene fin y ayer sumó una víctima de peso, nada menos que ante el último campeón, Tarcos de Tucumán, al que superó por 32 a 12 para obtener así su octavo triunfo consecutivo y consolidarse como escolta del certamen, a cuatro fechas del final de la Fase Clasificatoria. El triunfo del equipo santiagueño se apoyó en un estupendo segundo tiempo, que terminó ganando 21 a 0, y en el que superó a su rival física y emocionalmente con el correr de los minutos.

La primera mitad fue muy dura, con dos equipos que se alternaron el dominio del juego. El local empezó mejor y sobre los 11 ya ganaba 6 a 0 gracias a dos penales convertidos por Juan Villalba; la diferencia iba a ampliarse antes de llegar a la mitad de la etapa cuando Leandro Cuello apoyó el primer try del encuentro. Pero Tarcos fue mejorando con el correr de los minutos y se hizo dueño del trámite, aprovechando al máximo las oportunidades con las que contó. Así, llegó al try a los 24 y a los 37 minutos para irse al descanso con un punto de ventaja.

Pero poco le duró la alegría a los tucumanos porque el León golpeó de entrada en el complemento, con una gran aparición de Juan Villalba, que desató la euforia de un público que colmó las instalaciones de avenida Costanera y Pastor Mujica. La presión que puso Old Lions sobre la salida de Tarcos dio sus frutos cuando volvió a recuperar una pelota en posición ofensiva y allí apareció una de las figuras de la tarde, Matías German, para llegar a un nuevo try, que con la conversión de Villalba, le dio ventaja de 25 a 12. Tarcos trataba de ir casi por inercia, pero se encontró con un equipo firme en defensa y con el animo por las nubes, que no le dio opciones. El nuevo try de Mati Germán sentenció el partido aún con 15 minutos por jugar y aunque el equipo notó el cansancio, los tucumanos no pudieron nunca imponerse en ofensiva.

Lawn Tennis

Mientras tanto Santiago Lawn Tennis visitará hoy desde las 16.30 a Universitario en Tucumán, en un partido muy difícil, en el que los rojiblancos intentarán sorprender y conseguir su tercer triunfo consecutivo en el certamen. Por el Regional de Desarrollo, Santiago Rugby visitará a Tafi Viejo en un partido clave pensando en la clasificación. El elenco santiagueño tiene material.