Viral: La emotiva reacción de un niño al conocer a su nueva mascota

La emoción de un niño al recibir a su nueva mascota se convirtió en furor entre los usuarios de las redes sociales. El pequeño, de nombre Jensen, recibió un regalo de sus abuelos y su sorpresa se volvió viral.

En el video, que fue compartido por su madre Rebecca, se ve cómo Jensen llega a casa de sus abuelos después del colegio y de, según su madre, haber tenido "una semana horrible". Allí le esperaba una caja. Al abrirla y ver que en su interior había un perrito, Jensen exclamó "¡Un cachorro!". Tras abrazar a sus abuelos, y sostener por primera vez al perrito, Jensen no pudo reprimir las lágrimas de emoción. "¿Estás contento?", le preguntan. La respuesta era obvia: "¡Sí, estoy tan contento...!". Inmediatamente, decidió llamar al perro Buddy. "No podía tener mejores padres y Jensen no podía tener mejores abuelos", escribió en la publicación.

