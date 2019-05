Trilliza de oro reconoció la fantasía sexual de su marido con sus hermanas

19/05/2019 - 21:04 Pura Vida

La mesa de Andy Kusnetzoff fue especial e incluyó a ocho participantes, en vez de los seis clásicos. Esto se debió a que estuvieron invitadas las “Trillizas de Oro”. Además de María Eugenia, María Laura y María Emilia, fueron invitados Pablo Granados, Pepe Cibrián Campoy, Pedro Troglio, Milva Castellini y Julieta Prandi.

Durante el “Punto de encuentro”, el conductor le preguntó a María Emilia si con su marido, dormían en camas separadas. A lo que la actriz respondió: “Cada uno duerme en su cuarto”. Ante esta respuesta, Andy quiso saber un poco más y preguntó: “¿Tu marido es el que tuvo fantasías de estar con las tres?”.

“Él no me conocía, entró a un cine y vio la publicidad de shampoo que hacíamos. Mirando la pantalla pensó: ‘Qué fiesta me haría con las tres’’, contó. El conductor quiso saber si eso realmente se concretó pero María Emilia dijo: ‘Después de muchos años se los dije y ellas no quisieron”.

También confirmó que cuando eran adolescentes intercambiaban los novios entre las hermanas. “Eugenia y yo somos las más parecidas. Un día estaba en casa con fulanito y ella me dice ‘atendelo vos, me estoy bañando y no tengo ganas’. Y el chico nunca se dio cuenta”, relató, entre risas.