Tinayre le recriminó a Cabré que “siempre tenía cara de cu...”

19/05/2019 - 21:20 Pura Vida

En medio de la promoción de “Departamento de soltero”, la comedia que protagonizan juntos en teatro, Nicolás Cabré y Laurita Fernández visitaron “Almorzando con Mirtha Legrand” en el día que Marcela Tinayre reemplazó a la diva en la conducción del ciclo. Marcela demostró que lo que se hereda no se roba y lanzó un filoso comentario en vivo para uno de sus invitados.

“Vos Laurita siempre tenés una sonrisa, el siempre tenía una cara de cu... de aquellas, había que bancarte a vos hermano, eh... No era fácil”, lanzó, luego de preguntarle a la excampeona del “Bailando” si su novio le daba consejos de actuación. Lejos de incomodarse, Nicolás se tomó con humor el comentario: “No, me cambiaron los años, creo. Esta relación también me sorprendió con una tranquilidad absoluta. Tengo una hija, es la prioridad y no puedo hacerle vivir momentos feos. Entonces de repente cambió todo”, aseguró.

“A veces la agresividad también viene del otro lado, como que un fotógrafo se te tire en el auto. La última vez lo tuve muy en claro y yo lo tuve que esquivar. Estaba mi hija y yo, tal vez en otro momento, me hubiera bajado del auto y hubiéramos tenido un momento horrible”.