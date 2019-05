Alain Delon recibió la Palma de Oro de honor y habló de sus recuerdos en Cannes, evitando la polémica

19/05/2019 - 21:26 Pura Vida

Alain Delon es uno de los actores franceses más conocidos en el mundo, por sus películas, su belleza y sus amores, pero también por sus polémicas declaraciones tachadas de homófobas y misóginas. Ayer, la estrella recordó su vida y su carrera en Cannes, dejando al margen su lado más oscuro. Delon recibuió la Palma de Oro de honor. Además, brindó una conversación que debía ser un baño de masas, pero que se quedó en una sucesión de recuerdos de un veterano de 83 años que se emocionaba con facilidad.

Habló de su primera asistencia a Cannes en 1956, cuando aún no había hecho ninguna película. “No tengo grandes recuerdos, vine con una chica que me gustaba y no presté mucha atención. Pasé por la alfombra roja, miraba a todo el mundo pero a mí también me miraban porque, perdonen, parece que yo no estaba mal”.

Ese fue el tono de la charla, con referencias de Delon a su belleza perdida, a su deuda con las mujeres -”si no fuera por las mujeres, yo habría muerto”- y al don que tenía para “vivir el personaje y no actuar. Me fui a la guerra de Indochina con solo 17 años y al volver no sabía bien que hacer (...) Fueron las mujeres que me han amado las que me hicieron meterme en esta profesión y las que lucharon por mí”, recordó el actor.

Su primera película fue “Quand la femme s’en mêle” (1957) y Delon se sintió inmediatamente en su elemento.

Además, su director, Yves Allégret, le dio un consejo que ha seguido durante toda su carrera. “Me dijo: ‘Quiero que mires como tú miras, que te muevas como te mueves, que hables como hablas, que escuches como escuchas. Se tú, no actúes’”.

Una frase que marcó su vida. “He vivido mis papeles, no he actuado”, aseguró.