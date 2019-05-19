CARTELERA TV / CINE / SHOWS / Lunes 20 de mayo de 2019

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CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.00 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 EL PRECIO JUSTO
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1RA. EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
14.30 CORTÁ POR LOZANO
16.30 LAZOS DE SANGRE
18.00 HUÉRFANAS
19.00 ELIF
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL
21.15 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO?
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO? (CONTINÚA)
23.00 MI VIDA ERES TÚ
00.15 STAFF
01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INCORRECTAS
19.00 AMÉRICA
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.30 INTRATABLES
TV PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CINE CLÁSICO
17.30 PAKAPAKA
18.00 DEPORTV
19.00 TPA NOTICIAS
20.00 COCINEROS DE NOCHE
CANAL 9
13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.00 CORTE Y CONFECCIÓN
17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.00 OTRA NOCHE FAMILIAR
CANAL 14
12.00 RODANDO FOOD TRUCKS
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 PEDALIER
14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.00 TORNEO REGIONAL: GUEMES VS. AMÉRICO TESORIERI
17.00 FANÁTICAS
18.00 VA DE NUEVO
18.30 BÁSQUET FEMENINO: REGATAS VS. HURACÁN
20.00 CULTURAR TV
21.00 ARABESC
22.00 BÁSQUET POR EL 14: OLÍMPICO VS. OBRAS (JUEGO 3) - VIVO
00.00 VIVIR SANTIAGO
CANAL 4
12.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA
13.00 SEGURIDAD VIAL
13.30 MUNDO TURÍSTICO
14.00 FOLCLUB
15.00 PUNTO DE ENCUENTRO
16.00 EXPRESS AMATEUR
17.00 CINE EXPRESS
19.00 TE QUIERO, BANDA
19.30 LA MISA DE LA COMUNIDAD
20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA
21.00 CONCIERTO EXPRESS
22.00 TENDENCIAS SANTIAGO
22.30 EXPRESSIONES
23.00 EN PLENITUD
23.30 BACK IN TIME
PELÍCULAS
CINEMAX
12.00 GÁNSTER AMERICANO
03.05 SITUACIÓN LÍMITE
04.49 BATMAN ILIMITADO. MECAS VERSUS MUTANTES
06.20 CAMINO A LA GLORIA
08.30 ESPEJITO, ESPEJITO
10.27 2012
13.32 ENAMORÁNDOME DE MI EX
15.55 JUEGO DE TRAICIONES
18.08 ÁNGELES Y DEMONIOS
20.54 2012
23.59 STRIKE BACK 02 EPS 09
TNT
07.11 HOLLYWOOD ONE ON ONE
07.20 FURIA EN DOS RUEDAS
08.49 AMOR Y TESORO
10.44 MISS SIMPATÍA 2. ARMADA Y FABULOSA
12.48 AJUSTE DE CUENTAS
14.50 SHERLOCK HOLMES
17.04 DÉJÀ VU
19.26 EL SORPRENDENTE HOMBRE ARAÑA 2. LA VENGANZA DE ELECTRO
22.00 LA QUINTA OLA
00.04 LA NOCHE DEL DEMONIO. CAP. 2
01.55 SABOTAJE
03.42 EL REDENTOR
TCM
10.00 LOST
11.40 LOST
11.40 LOST
13.13 LOST
13.59 LOST
14.43 LOST
15.30 LOST
16.17 LOST
17.05 LOST
17.52 LOST
19.32 DICEN POR AHÍ
21.18 EL SOLTERO MÁS CODICIADO
23.00 TIMECOP
SPACE
06.10 HOLLYWOOD ONE ON ONE
06.18 VETERANO
08.25 AIR AMÉRICA. LOCOS POR EL PELIGRO
10.24 JONAH HEX
11.43 EL REY DE LOS LUCHADORES
13.26 SPAWN
15.12 EL AVISPÓN VERDE
17.16 VENGADORES. LA ERA DE ULTRÓN
19.43 GIGANTES DE ACERO
22.00 EL LIBRO DE LOS SECRETOS
23.58 INTO THE DARK
01.33 EL LIBRO DE LOS SECRETOS
03.26 GIRO INESPERADO
CINECANAL
11.00 INFOCOMERCIAL
12.21 EL PLANETA DE LOS SIMIOS. REVOLUCIÓN
14.18 PRISIONERA DEL ESPACIO
16.01 EL ROBO MÁS GRANDE DE LA HISTORIA
17.43 MISIÓN IMPOSIBLE. PROTOCOLO FANTASMA
20.03 TIEMPO LÍMITE
22.00 NADA ES LO QUE PARECE 2
00.09 JUSTICIA CIEGA
01.46 MAL COMPORTAMIENTO
03.19 POLICE STORY
05.09 EL CAZACOCODRILO
A DÓNDE IR
PARANINFO UNSE
(BELGRANO (S) 1912)
*SÁBADO 25, A LAS 21.30, SE PRESENTARÁ “VENECIA”, DEL GRUPO SOCIALIZARTE, CON LA “GRINGA” COMO INVITADA ESPECIAL CON SU PERSONAJE “LA POCHA”.
CASA DEL BICENTENARIO
(MENDOZA Y OLAECHEA)
* DOMINGO 26, A LAS 18.30, JULIÁN MIGUELES EN EL CICLO RECITALES DE SADAIC.
CASA TERRA VIVA
(SAN MARTÍN Y SANTA FE)
*VIERNES 24, A PARTIR DE LAS 22, LLEGA DESDE BUENOS AIRES EL SHOW DE “LA DESCARGA”.
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
* SÁBADO 25, A PARTIR DE LAS 19, ROCK SOLIDARIO CON LAS ACTUACIONES DE KARANES, TÍO BASTA, TRIBUTO A SODA STEREO, LA LEGIÓN CHANGO MANTA, SHALAKOS Y BOX POPULI. ENTRADA $50 Y UN ALIMENTO NO PERECEDERO.
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 376)
* EL 21 DE JUNIO, A LAS 22, SUBIRÁ A ESCENA LA OBRA TEATRAL EL VESTIDOR, CON ARTURO PUIG Y JORGE MARRALE.
CINES
SUNSTAR
LOS VENGADORES, FIN DEL JUEGO (3D)
ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
20/05 13:30 (Cast) 17:00 (Cast) 22:00 (Cast)
POKEMÓN DETECTIVE PIKACHU (2D)
AVENTURA (ATP)
20/05 14:20 16:20 (Cast)
POKEMÓN DETECTIVE PIKACHU (3D)
AVENTURA (ATP)
22/05 -18:20 20:20 (Cast)
LA MALDICIÓN DE LA LLORONA (2D)
TERROR (+ 13 AÑOS)
20,22/05 22:20 (Subt)
LOS VENGADORES, FIN DEL JUEGO (2D)
ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
20/05 14:30 (Cast) 18:00 (Cast) 21:30 (Subt)
LA RAZÓN DE ESTAR CONTIGO (2D)
AVENTURA (ATP)
20/05 14:30 (Cast) 17:00 (Cast) 19:20 (Cast)
EL SOL TAMBIÉN ES UNA ESTRELLA (2D)
DRAMA (+ 13 AÑOS)
20/05 22:00 (Subt) 00:15 (Subt)
UGLYDOLLS (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
18,19/05 14:30 (Cast) 16:30 (Cast)
20/05 ,22/05 22:00 (Subt)
EL CUENTO DE LAS COMADREJAS (2D)
DRAMA (+ 13 AÑOS)
20 ,22/05 18:30 (Cast) 21:30 (Cast)
HÍPER LIBERTAD
UGLY DOLLS ATP ESTRENO
CASTELLANO 2D 16:05- 18:10-
POKEMÓN: DETECTIVE PIKACHU ATP/ R/L
CASTELLANO 2D 15:50-
AVENGERS: ENDGAME APTO 13 años
CASTELLANO 2D 15:30 - 19:10 - 22:40
SUBTITULADO 2D 22:40 (SÓLO JUEVES)
CASTELLANO 3D 18:20 - 22:00
EL CUENTO DE LAS COMADREJAS APTO 13 AÑOS ESTRENO
CASTELLANO 2D 20:10- 22:50
VENTA ANTICIPADA
ALADDIN ATP
CASTELLANO 2D 17:00- 19:50- 22:30-