CARTELERA TV / CINE / SHOWS / Lunes 20 de mayo de 2019

19/05/2019 - 21:32 Cartelera

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.00 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 EL PRECIO JUSTO

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1RA. EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.30 LAZOS DE SANGRE

18.00 HUÉRFANAS

19.00 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.15 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO?

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO? (CONTINÚA)

23.00 MI VIDA ERES TÚ

00.15 STAFF

01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN

AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

19.00 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.30 INTRATABLES

TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CINE CLÁSICO

17.30 PAKAPAKA

18.00 DEPORTV

19.00 TPA NOTICIAS

20.00 COCINEROS DE NOCHE

CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.00 CORTE Y CONFECCIÓN

17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.00 OTRA NOCHE FAMILIAR

CANAL 14

12.00 RODANDO FOOD TRUCKS

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 PEDALIER

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 TORNEO REGIONAL: GUEMES VS. AMÉRICO TESORIERI

17.00 FANÁTICAS

18.00 VA DE NUEVO

18.30 BÁSQUET FEMENINO: REGATAS VS. HURACÁN

20.00 CULTURAR TV

21.00 ARABESC

22.00 BÁSQUET POR EL 14: OLÍMPICO VS. OBRAS (JUEGO 3) - VIVO

00.00 VIVIR SANTIAGO

CANAL 4

12.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA

13.00 SEGURIDAD VIAL

13.30 MUNDO TURÍSTICO

14.00 FOLCLUB

15.00 PUNTO DE ENCUENTRO

16.00 EXPRESS AMATEUR

17.00 CINE EXPRESS

19.00 TE QUIERO, BANDA

19.30 LA MISA DE LA COMUNIDAD

20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA

21.00 CONCIERTO EXPRESS

22.00 TENDENCIAS SANTIAGO

22.30 EXPRESSIONES

23.00 EN PLENITUD

23.30 BACK IN TIME

PELÍCULAS

CINEMAX

12.00 GÁNSTER AMERICANO

03.05 SITUACIÓN LÍMITE

04.49 BATMAN ILIMITADO. MECAS VERSUS MUTANTES

06.20 CAMINO A LA GLORIA

08.30 ESPEJITO, ESPEJITO

10.27 2012

13.32 ENAMORÁNDOME DE MI EX

15.55 JUEGO DE TRAICIONES

18.08 ÁNGELES Y DEMONIOS

20.54 2012

23.59 STRIKE BACK 02 EPS 09

TNT

07.11 HOLLYWOOD ONE ON ONE

07.20 FURIA EN DOS RUEDAS

08.49 AMOR Y TESORO

10.44 MISS SIMPATÍA 2. ARMADA Y FABULOSA

12.48 AJUSTE DE CUENTAS

14.50 SHERLOCK HOLMES

17.04 DÉJÀ VU

19.26 EL SORPRENDENTE HOMBRE ARAÑA 2. LA VENGANZA DE ELECTRO

22.00 LA QUINTA OLA

00.04 LA NOCHE DEL DEMONIO. CAP. 2

01.55 SABOTAJE

03.42 EL REDENTOR

TCM

10.00 LOST

11.40 LOST

13.13 LOST

13.59 LOST

14.43 LOST

15.30 LOST

16.17 LOST

17.05 LOST

17.52 LOST

19.32 DICEN POR AHÍ

21.18 EL SOLTERO MÁS CODICIADO

23.00 TIMECOP

SPACE

06.10 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.18 VETERANO

08.25 AIR AMÉRICA. LOCOS POR EL PELIGRO

10.24 JONAH HEX

11.43 EL REY DE LOS LUCHADORES

13.26 SPAWN

15.12 EL AVISPÓN VERDE

17.16 VENGADORES. LA ERA DE ULTRÓN

19.43 GIGANTES DE ACERO

22.00 EL LIBRO DE LOS SECRETOS

23.58 INTO THE DARK

01.33 EL LIBRO DE LOS SECRETOS

03.26 GIRO INESPERADO

CINECANAL

11.00 INFOCOMERCIAL

12.21 EL PLANETA DE LOS SIMIOS. REVOLUCIÓN

14.18 PRISIONERA DEL ESPACIO

16.01 EL ROBO MÁS GRANDE DE LA HISTORIA

17.43 MISIÓN IMPOSIBLE. PROTOCOLO FANTASMA

20.03 TIEMPO LÍMITE

22.00 NADA ES LO QUE PARECE 2

00.09 JUSTICIA CIEGA

01.46 MAL COMPORTAMIENTO

03.19 POLICE STORY

05.09 EL CAZACOCODRILO

A DÓNDE IR

PARANINFO UNSE

(BELGRANO (S) 1912)

*SÁBADO 25, A LAS 21.30, SE PRESENTARÁ “VENECIA”, DEL GRUPO SOCIALIZARTE, CON LA “GRINGA” COMO INVITADA ESPECIAL CON SU PERSONAJE “LA POCHA”.

CASA DEL BICENTENARIO

(MENDOZA Y OLAECHEA)

* DOMINGO 26, A LAS 18.30, JULIÁN MIGUELES EN EL CICLO RECITALES DE SADAIC.

CASA TERRA VIVA

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

*VIERNES 24, A PARTIR DE LAS 22, LLEGA DESDE BUENOS AIRES EL SHOW DE “LA DESCARGA”.

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL

* SÁBADO 25, A PARTIR DE LAS 19, ROCK SOLIDARIO CON LAS ACTUACIONES DE KARANES, TÍO BASTA, TRIBUTO A SODA STEREO, LA LEGIÓN CHANGO MANTA, SHALAKOS Y BOX POPULI. ENTRADA $50 Y UN ALIMENTO NO PERECEDERO.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 376)

* EL 21 DE JUNIO, A LAS 22, SUBIRÁ A ESCENA LA OBRA TEATRAL EL VESTIDOR, CON ARTURO PUIG Y JORGE MARRALE.

CINES

SUNSTAR

LOS VENGADORES, FIN DEL JUEGO (3D)

ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

20/05 13:30 (Cast) 17:00 (Cast) 22:00 (Cast)

POKEMÓN DETECTIVE PIKACHU (2D)

AVENTURA (ATP)

20/05 14:20 16:20 (Cast)

POKEMÓN DETECTIVE PIKACHU (3D)

AVENTURA (ATP)

22/05 -18:20 20:20 (Cast)

LA MALDICIÓN DE LA LLORONA (2D)

TERROR (+ 13 AÑOS)

20,22/05 22:20 (Subt)

LOS VENGADORES, FIN DEL JUEGO (2D)

ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

20/05 14:30 (Cast) 18:00 (Cast) 21:30 (Subt)

LA RAZÓN DE ESTAR CONTIGO (2D)

AVENTURA (ATP)

20/05 14:30 (Cast) 17:00 (Cast) 19:20 (Cast)

EL SOL TAMBIÉN ES UNA ESTRELLA (2D)

DRAMA (+ 13 AÑOS)

20/05 22:00 (Subt) 00:15 (Subt)

UGLYDOLLS (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

18,19/05 14:30 (Cast) 16:30 (Cast)

20/05 ,22/05 22:00 (Subt)

EL CUENTO DE LAS COMADREJAS (2D)

DRAMA (+ 13 AÑOS)

20 ,22/05 18:30 (Cast) 21:30 (Cast)

HÍPER LIBERTAD

UGLY DOLLS ATP ESTRENO

CASTELLANO 2D 16:05- 18:10-

POKEMÓN: DETECTIVE PIKACHU ATP/ R/L

CASTELLANO 2D 15:50-

AVENGERS: ENDGAME APTO 13 años

CASTELLANO 2D 15:30 - 19:10 - 22:40

SUBTITULADO 2D 22:40 (SÓLO JUEVES)

CASTELLANO 3D 18:20 - 22:00

EL CUENTO DE LAS COMADREJAS APTO 13 AÑOS ESTRENO

CASTELLANO 2D 20:10- 22:50

VENTA ANTICIPADA

ALADDIN ATP

CASTELLANO 2D 17:00- 19:50- 22:30-