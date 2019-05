FÚNEBRES | 20 de mayo de 2019

19/05/2019 - 22:56 Funebres

FALLECIMIENTOS

Ángela Transilvani

Nilda Ernestina López

Erlinda Luna (Monte Quemado)

Raúl Gobbi

Elva Angélica Sandoval

Pedro Celestino Aranda (La Banda)

Transito Mauricio Zurita (Simbol)

Sepelios Participaciones

ÁVILA DE LARES, LILIA ROSA (q.e.p.d) Falleció el 15/5/19|. Negrita Rodriguez de Maldonado, sus hijos Marilena y Ricardo y flia., participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestra amiga y vecina, acompañamos a sus hijos Rodo, Susy, Liliana, Julio y sus flias., en este momento de dolor. Elevamos oraciones en su querida memoria.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Su sobrino Dr. Miguel Antonio Juárez Quiroga y flia., participan con pesar su fallecimiento y acompañan a sus seres queridos en tan dolorosa pérdida.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Dra. María Alina Oieni y su esposo Leonardo Abdala participan su fallecimiento y acompañan a su familia en este doloroso momento.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Raúl Santillán, Norma Pérez y sus hijos participan con mucho dolor el fallecimiento de su querido y generoso amigo, honesto y excelente profesional acompañan a su esposa, hijos y nietos. Ruegan que el Señor le de el descanso eterno. Gracias doctor José Antonio, siempre lo recordaremos. Descansa en paz junto al Señor.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Ramiro Santillán Zavalía, Andrea Spinello y flia. participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Manuel Santillán Zavalía. participa el fallecimiento del padre del Dr. Enrique Billaud y acompaña a su familia en este doloroso momento. Ruega oraciones en su memoria.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Guillermo Ibáñez, Raul Cejas, Alajandra Campos y Alejandro Bucci, acompañan a la familia Billaud en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Negrita Rodriguez de Maldonado y sus hijos, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa, hijos y nietos en este momento de dolor. Elevamos oraciones en su memoria.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Susana A. Barraza participan con dolor su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Víctor Alegre Viaña, su esposa Mónica Cristina Martínez y familia con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan doloroso momento.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Dra. Sonia Adriana Infante del Castaño, Dra. Valentina Estrada y Mercedes Estrada participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su familia con sus oraciones, en este momento de dolor.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Cecilia Eugenia Vital, junto a sus padres Ernesto y Sara, sus hijos Luis e Ignacio y Dante Godoy Jaramillo participan con profundo dolor el fallecimiento de tan excelente y digna persona y acompañan a su querida familia elevando oraciones en su memoria.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Maria Angelica Urueña, Mariana Bravo, Maru Fernandez, Elia Mandredi, Florencia Luna, Silvia Zain y Cecilia Vital participan con profundo pesar el fallecimiento del padre de nuestra entrañable amiga del alma Maria de los Angeles y la abrazamos con todo nuestro cariño.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Rodolfo Legname participa su fallecimiento y acompaña a su hijo Enrique en tan doloroso momento. Eleva una oración en su memoria.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Dra. Roxana Cejas Ramírez y familia participan con dolor su fallecimiento y acompaña a sus hijos Dres. Enrique y Sebastián y familia en este difícil momento. Eleva oraciones en su memoria.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Claudia Zeman participa con profundo dolor su fallecimiento y eleva oraciones en su memoria.

GOBBI, RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/19|. Sus amigos, colegas y demás familiares part. el fallec. Sus restos fueron inhum. en el cementerio La Piedad. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

GOBBI, RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/19|. "El que oye mi palabra, y cree al que me envío, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida". Las familias de Jorge Salum y Omar Salum, personal de J.S Automóviles SRL participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LOPEZ. NILDA ERNESTINA (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/19|. Sus hijos Pedro y Belquis, su hija politica Rita y sus nietos Emilia y Jeremias participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán trasladados a Presidencia Roque Saenz Peña y velados en calle Formosa 188, Bº Oro Blanco, Chaco e inhumados en dicha ciudad.

LÓPEZ. NILDA ERNESTINA (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/19|. "Que brille para vos la luz que no tiene fin". Cristian, Brenda, Ezequiel y Valentina Rossetti, amigos de sus hijos Pedro y Rita participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PÉREZ DE ESCALADA, MARTA LELIA (q.e.p.d.) Falleció el 16/5/19|. Guillermo Ibáñez acompaña en este dificil momento a la flia. Escalada, amigos de toda la vida. Elevo oraciones en su memoria.

PERIÉ DE CORBALÁN, MARÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/19|. Su hija Andrea y sus nietos Edgar y Gissell, Fernanda y José y Federico y sus bisnieta Catalina participan su fallecimiento. Despiden a su querida abuela Pocha por su partida hacia la luz de Dios.

PERIÉ DE CORBALÁN, MARÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/19|. Dr. Aldo David Molina, su esposa Amalia, sus hijos Cecilia, Eugenia y Esteban participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este dificil trance.

PERIÉ DE CORBALÁN, MARÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/19|. Eduardo Habra y Viviana Jozami participan el fallecimiento de la mamá de su amiga Andrea Corbalán y la acompañan con su afecto. Elevan oraciones en su memoria

SAAD, ROBERTO ABDALA DR. (Cholo) (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/19|. José Luis Ibáñez y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo Cholo y acompañan a su familia en este penoso momento y ruegan oraciones en su memoria.

SAAD, ROBERTO ABDALA DR. (Cholo) (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/19|. Sus amigos Visitadores Médicos: Ricardo Pellicer, José Luis Ibáñez, Hugo Camiletti, Oscar Rusz, Ernesto Mótola, Eduardo Fattor, Beto Ferrari y Benjamín Iturre participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SANDOVAL, ELVA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/19|. Sus hijos Pablo, Ernesto, Alico, Blanca, Rosa, Irma, Susana, Marta, sus nietos y demás familiares participan el fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cem. La Piedad. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

TRANSILVANI, ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/19|. Acompañamos en el dolor a su hijo Fernando Zabala, sus ex compañeros de la promo 90 de Escuela Zorrilla.

TRANSILVANI, ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/19|. Sus compañeros y ex compañeros jubilados de agencia Iosep Córdoba, acompañan a Mónica Zabala (hija) y Victoria González (nieta) en este triste momento haciéndoles llegar el cariño y el deseo de fortaleza junto a una cristiana resignación.

ARANDA, PEDRO CELESTINO (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/19|. Su esposa Aranda Amelia, Sus hijos Claudio, Alejandro, Hijos político, nietos, bisnietos. Sus restos serán inhumados en el cementerio La Misericordia 9:00hs COB NORCEN. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

GÓMEZ SORIA, NAZARIO SAMUEL (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/19|. "En la Casa de Jehová moraré por largos días" (Sal.23). Sus padres Almi y Seba, hermanos y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. Sus restos serán inhumados en el cementerio de la localidad Los Núñez. Casa de duelo: La Abrita Grande, Dpto. Río Hondo.

GÓMEZ SORIA, NAZARIO SAMUEL (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/19|. Tu partida arrastra nuestros corazones contigo, has sido parte indesligable de cada uno de los días felices que vivimos. Ahora has partido y no encontramos la manera de calmar la angustia que nos consume. Te tendremos siempre presente gordo querido. Descansa en paz. Sus amigos Meli, Romi, Belén, Martín, Prici, Rami, Belén M., Sepi, Mauri y Maradona participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ SORIA, NAZARIO SAMUEL (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/19|. Dieciséis años que compartiste risas, travesuras y picardías junto a los que te vimos crecer. Tu alegría será nuestra fortaleza para seguir adelante recordando momentos inolvidables. Pintá el cielo con tu presencia y alégralo con tu música. ¡Hasta pronto gordo querido! Tu Profe María Fernanda Alvarado, que siempre te recordará.

LUNA, ERLINDA (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/19|. Su esposo Héctor Sayago, sus hijos Silvia, Nadia, Alejandra, Marcia, hijos pol. nietos y demnás famil. y sus restos serán inhum. cementerio de Monte Quemado. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

LUNA, ERLINDA (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/19|. Sus amigos Guly Torres y Pito Castillo, sus hijos Silvia, Ariel, Marcelo y Tete, sus hijos políticos y Hugo D. Torres, Olga Suasnábar e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad, de Monte Quemado.

LUNA, ERLINDA (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/19|. ¡Querida Quela, vivirás en nuestros recuerdos!. Su familia en el afecto Huda de Zeman, sus hijos Marcia y Martin, Claudia, Sandra y Juan y sus nietos Juancito, María, Loris, Facundo y Gonzalo participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposo e hijos en estos momentos. Ruegan oraciones en su memoria.

SAAD, ROBERTO ABDALA Dr. (Cholo) (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/19|. Sus primos Aldo Roberto Sialle y Mamily Avido de Sialle, junto a sus hijos Mariana y Mario, Federico y Daniela, Fernando y Constanza e Ignacio y sus familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

SAAD, ROBERTO ABDALA DR. (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/19|. Consejo Directivo, Tribunal de Ética, Tribunal de Especialidades, Departamento de Capacitación y Docencia, Comisión de Asesoramiento Laboral y Departamento Jurídico del Consejo Médico de Santiago del Estero participan con profundo pesar el fallecimiento de su matriculado y padre de los Dres. Saad, José Alfredo y Saad, Roberto Daniel. Ruegan una oración en su memoria.

SAAD, ROBERTO ABDALA DR. (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/19|. David Jarma, Graciela Neirot, hijos y nietos participan su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento de tanto dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

SAAD, ROBERTO ABDALA DR. (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/19|. El presidente del Consejo Médico de Santiago del Estero, Dr. David Jarma participa con profundo pesar el fallecimiento de su colega y padre de los Dres. Saad, José Alfredo y Saad, Roberto Daniel. Ruega una oración en su memoria.

SAAD, ROBERTO ABDALA Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/19|. Juan Carlos Canllo, su esposa Teté Arroyo y su hijo Marcelo Alejandro Canllo participan con verdadero pesar su fallecimiento y acompañan a toda su familia, rogando pronta resignacion.

SAAD, ROBERTO ABDALA DR. (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/19|. Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno. Oscar Alberto Rusz, y Dra. Haydeé Salgado, participan con dolor su partida hacia la Casa del Padre. Ruegan oraciones en su memoria.

ZURITA, TRÁNSITO MAURICIO (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/19|. Sus hermanos Norma, Lilia, Mario y Antonio y sobrinos participan con dolor su fallecimiento e invitan al sepelio hoy a las 10 en el cementerio de Simbol. CARUSO CÍA DE SEG SA EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

Invitación a Misa

IBÁÑEZ, RAMÓN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/15|. Su esposa Luz Selva, sus hijos, hijos politicos, nietos y demás familiares, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20,30 en la iglesia Catedral al recordar los 4 años de su fallecimiento y rezar por su eterno descanso.

Recordatorios

LISSI, RICARDO FRANCISCO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/18|. ¡¡ Feliz Cumpleaños, querido hijo !! Un día como este, Dios te envío a nuestro mundo y toda la familia sintió alegría ante tu llegada. El tiempo corre y ya pasaron cinco meses, desde que Dios te llamó y dejaste un vacío en nuestras vidas que no se puede llenar. El Señor te llamó a su lado por ser recto y de corazón puro. Sabemos que en donde te encuentres estarás rodeado de tus afectos y amigos, aquí te cantaremos como siempre el Feliz Cumpleaños. Sentimos mucho tu ausencia, porque no sabíamos que nos dolería tanto, pero a pesar de eso la fe en Dios y María nos fortalece siempre. Que seas feliz, allí donde estés, con Dios Padre y la Virgen María, aquí te recordaremos y amaremos por siempre, hasta que volvamos a vernos en la eternidad. Tus padres, hermanos, cuñados y sobrinos.

SILVA, CRISTIAN FERNANDO (Poroto) (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/19|. Sus padres Norma Cisneros ,Domingo Pacheco, su hija Evelyn Narela Silva, sus hnos Pipi y flia; Juan José y flia; Fernando y flia; Germán y fia, Alejandro y flia; Javier y Sra. Analia; Rita, Lucas, tíos, primos, sobrinos, lo recuerdan a un mes de su partida a la Casa del Señor. Ruegan una oración a su querida memoria.

Responsos

HERRERA, DOMINGO FELIPE (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/19|. "Me acuesto en paz y en seguida me duermo, porque sólo tú, Señor, aseguras mi descanso". Querido pader hoy hace 9 días que no estas a nuestro lado, te fuiste dejando un gran dolor y un vacio enorme. Su hijo Pablo, h,. pol. Soledad,nietos Santiago y Mauricio invitan al responso hoy lunes a las 17 hs en el cementerio de Maco.