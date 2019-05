Tapia, muy conforme con la lista para la Copa América

20/05/2019 - 01:16 Deportivo

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio ‘Chiqui’ Tapia, expresó ayer que está ‘muy conforme’ con la lista de convocados del entrenador del seleccionado, Lionel Scaloni, para la próxima Copa América de Brasil.

El titular de la AFA calificó a la nómina de ‘auspiciosa’ ya que en ella está ‘reflejado’ lo que pretenden para la Selección aunque también lamentó las ‘lesiones’ que se produjeron en los últimos días como el caso del defensor Walter Kannemann.

‘Es una lista auspiciosa, lástima los jugadores que se vienen lesionando. Estoy muy conforme porque se ve reflejado lo que queremos para la Selección’, manifestó Tapia durante la premiación por el ascenso de Atlanta a la B Nacional.

Tapia expresó su deseo de tener una ‘gran’ Copa América, pero remarcó que lo importante es ‘seguir’ con el desarrollo del proyecto de seleccionados nacionales. ‘Cuando asumimos la sub 15 no tenía competencia internacional, ahora tienen más de cincuenta partidos. La sub 17 fue campeona sudamericana y cuando lleguen a la Sub 20 estaremos en la mitad del proyecto’, explicó.

Y agregó: ‘Del sub 20 que va a jugar el Mundial (de Polonia) tenemos que sacar tres o cuatro chicos que puedan jugar en la mayor sin que les pese la camiseta. Es tiempo y trabajo’.

‘Como argentino queremos ganar siempre pero también hay que desarrollar el proyecto’, cerró ‘Chiqui’ Tapia.