Pablo Martel se fue conforme con su equipo

20/05/2019 - 01:22 Deportivo

“Son partidos y series duras. Siempre he sido claro y he dicho que la serie no estaba cerrada y que iba a ser duro porque ellos tenían que ganar. En la semana hicimos mucho hincapié en no relajarse y no creer que la serie estaba cerrada porque estos resultados muchas veces te confunden cuando ganas de visitante”, fue la primera reflexión de Pablo Martel, entrenador de Güemes.

“En líneas generales creo que se ha hecho un buen partido, quizás no como lo veníamos haciendo de local. Pero se hizo un buen partido, con algunas desatenciones en algunos pasajes del primer tiempo, después que ellos han convertido. La virtud ha sido no desesperarse, seguir practicando el fútbol que nos caracteriza. Hemos puesto la pelota contra el piso y cuando entendimos eso, empezamos a generar situaciones hasta que convertimos dos goles en cuatro minutos. Ahora hay que pensar en el rival que viene que seguramente va a volver a ser duro”, agregó.

El DT Gaucho es cauto e instó a sus dirigidos a “mantener los pies sobre la tierra”. “Hay que tener los pies sobre la tierra y seguir trabajando con mucha humildad, sabiendo que todavía no hemos podido conseguir nada, más allá de que el camino que venimos transitando es muy importante y valedero. Recién estamos por jugar la final de la región y para jugar por el ascenso hay que ganar esta final. El mensaje es claro: seguir trabajando, tener los pies sobre la tierra y no renunciar al sacrificio y la humildad”, finalizó.