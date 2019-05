El Negro y un juego clave en casa

20/05/2019 - 10:42 Deportivo

En la Capital Federal consiguió lo que fue a buscar, pero de local debe ratificarlo. Olímpico, con la serie 1 a 1, recibirá esta noche a Obras Basket, por el tercer punto de la llave de octavos de final de la Liga Nacional. El Negro ganó el primer juego y cayó en el segundo, pero de vencer esta noche, tendrá la chance de cerrar la eliminatoria el miércoles, cuando se enfrenten por el cuarto juego.

En el primer partido jugado en Buenos Aires, los dirigidos por Adrián Capelli lograron mantener la supremacía evidenciada a lo largo del encuentro con 6 jugadores en doble dígito (Massey 15, Solano 13, Santos Bonilla 13, Basabe 13, Machuca 12 y Basualdo 10). Desde la banca se aportaron 22 puntos. Los de Capelli alcanzaron una máxima de 12 puntos que pudieron mantener y terminar ganando 79 a 70.

En el segundo juego la historia fue diferente. La victoria quedó en mano de los de Gregorio Martínez 69 a 58 con gran actuación de Phillip Lockett que terminó con 20 puntos y 10 rebotes. La máxima alcanzada fue de 15 puntos para un score final que a la postre terminó siendo 69 a 58.

En relación a la disputa de la serie, el entrenador Adrián Capelli dijo: “Lo peor que nos puede pasar es confundirnos, porque a nosotros no nos sobra nada y estamos en frente de un gran Obras. Si no entendemos esto, el primer triunfo no sirve de nada. Sabemos además que todos los partidos de playoffs son diferentes”.

La entrega de las entradas gratuitas para socios al día continuará hasta hoy al mediodía. Se recuerda que es una entrada por persona y el ingreso al club deberá realizarse con carné en mano, sin excepción.