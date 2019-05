Verna elogió decisión de la expresidenta

20/05/2019 - 01:59 Política

El gobernador de La Pampa, Carlos Verna elogió la decisión de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner de postularse como candidata a vicepresidente en una fórmula que encabezará Alberto Fernández al afirmar que ‘mostró amplitud y una actitud que intenta cerrar la grieta’.

‘En primer lugar la noticia me sorprendió. Quien diga que no está sorprendido es un mentiroso. Creo que la ex presidenta mostró amplitud y fue una actitud que intenta cerrar la grieta porque Alberto Fernández es más propenso al diálogo que Cristina’, declaró ayer a la prensa Verna tras emitir su voto en General Pico (ver Pág. 8), ciudad de la que es oriundo.

En el plano nacional sostuvo que ‘la idea’, es constituir ‘un frente con todos los que no están de acuerdo con el modelo conservador del gobierno nacional’.