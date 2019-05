Convocan a personal especializado para incorporarse al desarrollo de la ciencia

20/05/2019 - 02:05 Política

Desde Educar Sociedad del Estado, dependiente del Ministerio de Educación, Ciencia, Cultura y Tecnología de la Nación, junto al Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero, recordaron que sigue abierta la convocatoria de personas con experiencia en los ámbitos locales y educativos formales y no formales con jóvenes, niños y niñas, para incorporarse al espacio de “Infinito por descubrir”.

Los interesados podrán postularse vía e-mail enviando el CV a la dirección: [email protected], indicando preferentemente al laboratorio o puesto al cual postulan y colocando como referencia “Búsqueda Santiago”.

En tal sentido, se requiere estudiantes avanzados o graduados para el Laboratorio de Ciencias, pueden ser de las carreras de Ciencias Biológicas, Ciencias Ambientales, Agronomía, Ciencias Químicas, Ciencias Físicas o afines; Ciencias de la Educación o Profesorado de Nivel Primario, Didáctica de las Ciencias Naturales, entre otros.

Para el Laboratorio MiniLab y Referentes, se busca: estudiante avanzado o graduado de las carreras de Ciencias de la Educación, Profesorado de Nivel Inicial, Primario o Medio, Recreación, Psicopedagogía, Psicología o Profesorado de Educación Física.

Para el Laboratorio de Sonido, se busca: estudiante avanzado o graduado de las carreras de Lic. en Educación Musical, Prof. en Música, Técnico Superior en interpretación Musical, Producción Musical, Prof. en Música con orientación en Música Popular, Luthería, Composición, Dirección Orquestal o afines.

Estudiante avanzado o graduado de las carreras de Profesorado en Ciencias Musicales; Músico/a percusionista con experiencia en trabajos con ensambles.

Músico/a con experiencia en la composición y el diseño de sonido para medios audiovisuales; experiencia en videojuegos, cine, televisión y/o teatro.

Para el Laboratorio de Multimedia, se busca: estudiante avanzado o graduado de carreras universitarias (no excluyente) afines al Diseño Multimedial, Diseño Gráfico, Desarrolladores de Videojuegos, Informática, Ciencias de la computación o realizadores audiovisuales.

Para el Laboratorio de Fabricación, se busca, para Fabricación digital: Estudiante avanzado o graduado de Diseño Industrial, Diseño de indumentaria, Ingeniería Mecánica o Ingeniería Electrónica, Tecnicaturas Electromecánicas o afines, escenografía, escultura y diferentes formas de arte abordadas con enfoque tecnológico (excluyente), experiencia en investigación, desarrollo y docencia (no excluyente), estudiante o graduado de institutos de formación docente (terciarios o universitarios) con experiencia de al menos dos años como docente en el nivel primario o secundario.

Robótica: Estudiante avanzado o graduado de Electrónica, Diseño Industrial, Ingeniería Mecánica, Electromecánicas o afines, con experiencia en programación de microcontroladores (arduinos, raspberry pi, etc) no excluyente. Investigación y desarrollos de proyectos que involucren a la disciplina, tener una trayectoria docente (no excluyente).

Para las áreas de Administración y de Coordinación, se necesitan: asistentes administrativos guías equipo socioeducativo en Ciencias de la Educación, Lic. en Psicopedagogía, Prof. de Nivel Primario, Lic. en Trabajo Social.

Coordinadores Pedagógicos: en Cs. de la Educación o Gestión Educativa, Lic. en Psicopedagogía o afines.

Coordinadores Generales: en Comunicación Lic. en Cs. de la Educación o Gestión Educativa, Lic. en Administración.