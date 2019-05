Advierten sobre los riesgos de ser veganos o vegetarianos sin una guía especializada

20/05/2019 - 02:25 Santiago

Cada vez más santiagueños prescinden de la carne en su alimentación y eligen ser veganos o vegetarianos. Ante esta situación, profesionales de la salud advirtieron sobre los riesgos que puede generar, ya que en la mayoría de los casos, sobre todo las mujeres adolescentes, lo practican sin una guía especializada.

En ese marco, se resaltó que una dieta balanceada asegura la incorporación de nutrientes al organismo. Mantener una alimentación restrictiva sin supervisión de un especialista puede llevar a consecuencias negativas sobre la salud de los adultos y afectar el desarrollo en niños y adolescentes.

Las dietas vegana y vegetariana surgen como variantes, cuando por diversos motivos las carnes no son una opción dentro del menú. Sin embargo, muchos de los que las eligen no dimensionan los trastornos alimenticios que pueden ocasionar, si la misma no es vigilada por un especialista.

“En Santiago, cada vez es mayor la prevalencia de personas que optan ser veganas o vegetarianas; son sobre todo las que conforman los grupos etarios vulnerables, como la adolescencia. Además, la mayoría son mujeres. Este tipo de alimentación representa riesgos importantes de sufrir carencia nutricional en hierro, proteínas y vitamina B12. Lamentablemente estamos viendo que toman este modelo alimentario sin responsabilidad nutricional de lo que implica la eliminación de grupos alimentarios críticos”, explicó la especialista en Nutrición, Lic. Raquel Carranza.

Amplió: “El grupo que mayor riesgo presenta es el que elimina todos los alimentos de origen animal, lo que no implica que los ovolactovegetarianos también tengan riesgos”.