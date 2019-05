Juan Schiaretti: "Alternativa Federal tendrá una fórmula propia"

20/05/2019 - 12:36 Política

El gobernador cordobés Juan Schiaretti rechazó negociar con el kirchnerismo en su nueva versión "dialoguista": "El peronismo federal tiene que tener una oferta propia", expresó.

Esta postura significa el primer obstáculo en la estrategia electoral de Cristina Kirchner de acercarse al PJ.

"No soy parte del kirchnerismo. (Alternativa Federal) va a tener fórmula propia. No vamos a formar parte de una alianza ni con el kirchnerismo ni con Cambiemos. Vamos a presentar candidato en las elecciones presidenciales", sostuvo el mandatario provincial al ser consultado en Canal 10 de Córdoba sobre las alianzas que tejerá el peronismo federal.

Sobre los gestos que lanzó Sergio Massa, otro de los socios fundadores de Alternativa Federal, en dirección a la flamante fórmula Fernández-Fernández, aseguró: "Para qué me voy a poner a especular, no es lo que me dijo Massa. Estamos construyendo juntos. Entiendo la ansiedad".