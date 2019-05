A las piñas: Carrera de Nascar termina de la peor manera

20/05/2019 - 22:31 Mundo Web

Este último fin de semana dos pilotos que participaban de Carrera de las Estrellas de la NASCAR terminaron a las piñas tras una maa maniobra de uno de ellos.

El incidente fue entre Clint Bowyer, que salió de su vehículo y propinó varios puñetazos a Ryan Newman dentro de su coche, por haberle cerrado el paso durante la vuelta de enfriamiento, lo que desestabilizó su vehículo, que chocó contra una valla. Los miembros de sus equipos pararon la pelea.

Tempers getting HOT at the NASCAR All-Star Race. pic.twitter.com/tYONhA1T3b