Advierten que los piercings en la boca pueden causar lesiones

21/05/2019 - 01:05 Santiago

El doctor Pablo Rodríguez, decano de la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires (UBA), aseguró que “no hay forma de que en la cavidad oral no se genere algún tipo de alteración”, como consecuencia de los piercings que se encuentran en la boca.

“No hay chances de que un piercing sea inocuo o inofensivo. En más o menos tiempo habrá lesiones o perjuicios dependiendo del tamaño y del material”, advirtió el profesional en declaraciones al diario Clarín.

La Facultad de Odontología de la Universidad de la UBA lanzó una seria advertencia a la población por el uso de piercing en la zona bucal, “ya que estos pueden provocar desgarros o alteraciones de la mucosa oral o peribucal, como de los tejidos duros dentarios y también la formación de quistes y tumores”, enfatizó Rodríguez.

Desde la Universidad de La Plata (UNLP), Fernando Caride, profesor titular de Periodoncia A, no busca disuadir a los jóvenes, aunque aconseja no ponerse piercings en la boca. “Nosotros sugerimos que si no se lo colocaron y piensan hacerlo, mejor que no lo hagan. Y si están decididos, que lo hagan en un lugar con las normas de bioseguridad y esterilidad necesarios”, remarca.

Respecto de qué complicaciones puede suscitar un piercing en la boca, se encuentran las “infecciones bacterianas, micóticas y virales, hepatitis A, B, C y D, hemorragias durante y después de la intervención, reacciones alérgicas a los metales, adenopatias (aumento de tamaño de un ganglio linfático) y tétanos”, enumera Sandra Belloni, especialista en cáncer bucal y a cargo del servicio de estomatología de la Universidad de El Salvador.

La cátedra de Odonto-

Pediatría de la UBA efectuó una investigación científica hace pocos años, con alumnos de escuelas públicas de capital y el conurbano, de entre 12 y 20 años: el 49.91% de los niños tenían algún piercing, de los cuales el 18.8% en la zona bucal y el 70% en el labio.

La encuesta dejó en evidencia que “la presencia de largos períodos de uso puede traer serias consecuencias y lesiones irreversibles que compliquen la salud general”.

Si bien el estudio no es actual, Rodríguez, por su experiencia, considera que “las estadísticas variaron muy poco, deben estar un punto arriba o uno abajo”.

La Facultad de Odontología atiende más de 200.000 personas por año y lleva a cabo unas 270 mil prácticas, “por lo que con lo que vemos a diario no necesitamos hacer otra encuesta”.

Caride cuenta que docentes de la UNLP decidió poner en marcha una campaña de concientización en la población escolar, de entre 12 y 18 años, debido al desconocimiento reinante. “Lo hacemos con el propósito de informar sobre los riesgos de piercings bucales y peribucales”. l