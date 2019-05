Ilusionado con el ascenso

21/05/2019 - 01:53 Deportivo

Su mamá le puso tres nombres, Raúl Manuel Santiago. Pero todos lo conocen por “Rata”. Su contextura física pequeña, sumada a su movilidad en la cancha, lo hicieron acreedor a ese apodo que aún hoy perdura. Zelaya, el jugador revulsivo que tiene Güemes, visitó ayer EL LIBERAL y se mostró muy ilusionado en conseguir el ascenso al Federal A.

¿Cómo te sientes con este presente del equipo?

Muy contento por el presente y todo lo bueno que estamos haciendo en el torneo. Pero somos conscientes de que si no se logra el objetivo, no va a servir de nada todo esto.

¿Ese objetivo fue claro desde el principio?

Cuando me llamaron lo primero que me dijeron fue que iban por el ascenso. Ya conocía el club de haberlo enfrentado, es un club que está muy necesitado de un ascenso ahora porque viene dolido de campañas anteriores y nosotros sentimos esa presión.

¿Y cómo se maneja esa presión?

Cuando vienes a un club tan grande como Güemes, la prioridad es ganar cosas. Y a este club se le viene negando hace varios años. Tenemos jugadores de Primera División, Nacional B y Federal A que sabe manejar ese tema y absorber los nervios y las ansias que cada uno tenga para plasmarlo y tratar de hacer bien las cosas en el partido.

¿Por qué elegiste Güemes?

Hay muy pocos equipos en estas categorías que estén tan bien ordenados en todo. Desde la ropa que te dan para entrenar, hasta la fecha de pago. Tienen bien al jugador. La gente te sigue a todos lados. Nosotros estamos con ellos y queremos ganar cosas con este club.

¿Y quién te trajo?

Me llamó Martel. Yo tenía varios clubes cuando decidí irme de Antoniana porque no cobraba hace cinco o seis meses y se me hacía difícil porque uno tiene familia y vive de esto. Le pregunté qué querían y cuando me dijo ascender, vine por eso. Tenía otras propuestas de Federal A, pero me hablaron muy bien del club. Dios tiene el momento de cada uno y yo estoy con mucha fe de que nosotros vamos a lograr lo que todos queremos acá en Santiago.

¿Lo conocías al DT?

No. Me convenció su propuesta. Hace un trabajo muy bueno en lo táctico, nos está sirviendo y aprendimos mucho. Tenemos jugadores que estuvimos en otras categorías, pero hay cosas que las aprendimos acá, el tema de presionar, doblar las marcas. Por eso somos un equipo muy sofocante, en todas las canchas presionamos, corremos todos parejo y eso también lo hizo el trabajo de él y del preparador físico.

¿ Es clave tener un plantel largo para esa idea de juego?

El trabajo físico que tenemos fue muy bueno. Ahora las cargas bajan, pero la pretemporada de dos meses fue importante y nos dio el plus a seguir. Somos un plantel largo y con jugadores importantes. Tenemos jugadores que no están jugando como Ceballos o Puntano que ahora están en el banco, pero son importantísimos. Tenemos ese recambio de que el que entra lo hace mejor que el otro.

Y eso no les permite relajarse...

No nos podemos dormir porque el que está atrás te va a comer. Eso también hace a la competencia sana para que vos estés mejor y para que el compañero también se exija a estar mejor. Acá todos tiramos para el mismo lado, el que no juega apoya de la misma manera y eso es lo importante.

¿Te sorprendió algún jugador?

Me sorprendió el Flaco Ibáñez, me gusta mucho como juega. Es un jugador muy bueno, tira diagonales muy buenas, todo el tiempo está bien parado, bien perfilado. Después había compañeros que no conocía como Pablo López que juega muy bien también.

Se te nota muy comprometido con Güemes...

Ya tengo 30 años y creo que estoy jugándome una de las últimas posibilidades de lograr algo, vine con ese objetivo y el de darle un bienestar a mi familia. Ese es mi pensamiento.

¿Cómo ves la serie con Atenas?

Va a ser partido duro como todos, sobre todo en etapas finales. Yo, capaz que hago mal, pero trato de no mirar el rival y sí lo nuestro, lo que tenemos, como poder lastimarlo. Si hacemos las cosas bien y no erramos los pases y ni nos equivocamos, somos un equipo importante y nos va a ir bien si Dios quiere.

¿Te da tranquilidad definir de local?

Sí porque la gente siempre te juega a favor. Tenemos que tratar de manejar la ansiedad como lo hicimos cuando nos metió el primer gol Tesorieri.l