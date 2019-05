El festejo a lo Cristiano Ronaldo, dedicado a su hijo

21/05/2019 - 01:54 Deportivo

Zelaya convirtió el domingo pasado el tercer gol de Güemes. Fue el sexto de su cosecha personal, lo que lo convierte en el goleador del equipo, junto a Puntano. Y por un pedido muy especial, “Rata” cambió su festejo habitual por uno muy particular.

“Mi hijo Santino, que tiene seis años, es fanático de Cristiano Ronaldo y me venía pidiendo ese festejo. Yo siempre lo festejo mirando al cielo, a Dios, que para mí es el número uno, pero ayer (por el domingo) cuando metí el gol lo festejé así por el apoyo de mi familia que siempre está y me sigue a los clubes donde voy. Traté de hacerlo con Claudio Vega, no nos salió como Cristiano (risas) pero se lo hicimos”, reveló el salteño.

El apoyo familiar es vital para “Rata”, a tal punto que le cuesta hoy en día porque tiene que estar separado de su mujer y sus hijos. “Estoy acostumbrado a ir con ellos a todos lados. Ahora por el colegio de mi hijo, que empezó primer grado, se le complicó el tema de la adaptación acá y se tuvo que ir a Salta hace ya dos meses. Es difícil, pero se por el objetivo que vine y por eso hago el sacrificio”, cuenta Zelaya. Y de su otro hijo, Benicio, de apenas dos años, contó: “Me sigue a todos lados, se trepa al alambrado y es un hincha más de Güemes. Vive con la camiseta y el pantalón del equipo puesta. Ama ir a la cancha de Güemes”.l