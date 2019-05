Alfredo Ramírez se lamentó por el penal malogrado

21/05/2019 - 01:56 Deportivo

Central Córdoba consiguió anoche un gran triunfo y los protagonistas se mostraron satisfechos por el logro, aunque Alfredo Ramírez se lamentó por no haber estirado la ventaja por su penal malogrado. “Es importante ganar, pero me siento un poco amargado por el penal errado. Son cosas del fútbol. Se ganó y le regalamos una alegría a la gente. Y por mi culpa no ganamos 3 a 1”, comentó.

“Sufrimos la lesión tempranera de dos compañeros que son fundamentales para nosotros. Creo que merecimos un poquito más. A pesar de que fallé el penal, nos vamos con esa diferencia que queríamos sacar para jugar un partido más tranquilo de visitante. Estoy triste porque había hecho un lindo partido y hubiese sido bárbaro cerrarlo con un gol”, agregó “Oveja”.

Para Pablo Ortega, el resultado conseguido es positivo. “Si bien pudimos ampliar la ventaja, nos vamos con un buen resultado a jugar el partido de vuelta. La idea era ganar y lo conseguimos. Ahora ojalá que podamos pasar de fase. Ellos van a tener que salir a buscar el partido y nosotros tenemos que estar tranquilos y jugar con nuestras armas y recursos”, indicó.

En tanto, Cristian Díaz dijo: “Se hizo un gran partido, sobre todo en el segundo tiempo en donde hicimos un gran desgaste con mucho sacrificio. No está nada dicho en la serie así que ahora vamos a ver qué pasa el domingo. No nos tenemos que confiar y tenemos que ir a jugar como contra Platense, cerrar los espacios y aprovechar todas las oportunidades que se presenten”.

Finalmente, Jonathan Bay se mostró feliz por el triunfo. “Había que ganar y lo hicimos. Estoy contento por el grupo que tenemos, dejamos la vida en nuestra cancha. Les quiero decir a los hinchas que se queden tranquilos, que el domingo vamos a dar todo”, advirtió.l