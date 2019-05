Macri afirmó que antes “se cortaba la cinta” y las obras nunca se terminaban

21/05/2019 - 14:43 Política

El presidente Mauricio Macri señaló hoy que se están “sentando las bases reales, cimientos sobre los cuales este país va a crecer, y va a crecer durante muchos años, porque por primera vezsino con esfuerzo, porque ha costado, estamos haciendo lo que había que hacer”.Macri, acompañado por la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal; por el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, y por el presidente de Trenes Argentinos Infraestructura, Guillermo Fiad, anunció este mediodía la reapertura y ampliación de, en el partido de Bragado, que estará a cargo de la compañía rusa Transmashholding (THM).“Hace un año, cuando vinimos acá con María Eugenia (Vidal), aunque estaban contentos, yo veía que pensaban: ¿será esto un cuentito de verano? ¿Unos rusos que vienen acá a Mechita? ¿Esto será verdad o nos están haciendo creer?”, sostuvo Macri.“Y hoy no, hoy le pregunté a los muchachos cuando llegamos y les digo ¿y cómo va esto? ¿Los rusos cumplieron?, y todos me dijeron sí, cumplieron, y esto va. Y viene más trabajo, esto es más capacidad, son más locomotoras que se van construir o reparar vagones, trenes de pasajeros, y eso es trabajo, eso es capacitación”, agregó el mandatario.Por su parte Schabert, titular de TMH Internacional, anunció que la nueva fábrica de locomotoras y vagones, que se construirá en Mechita, “”.Aclaró que también “habrá otros emprendimientos de empresas rusas, europeas y de la región, que se sumarán a este polo de trabajo para la reactivación de los ferrocarriles en Argentina”, aunque admitió que, dentro de los objetivos de la empresa, está también ampliar su radio de acción a los países vecinos.El Taller. Hace más de 1 año, TMH y Trenes Argentinos Infraestructura habían acordado a partir de un permiso de uso, reactivar el taller y conservar los puestos de trabajo existentes, pero que no tenían actividad desde 2011, ya que se usaban las instalaciones como depósito.Hoy, el Taller volvió a funcionar, emplea a 50 personas y ya finalizó la reparación de las primeras locomotoras y vagones para distintos operadores de la red nacional, tanto de cargas como pasajeros.