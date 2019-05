Sarmiento venció a Tricolor en todas las categorías

21/05/2019 - 21:53 Semillero

Sarmiento recibió el sábado pasado a Tricolor, haciendo las veces de local en las canchas de la Asociación, y se impuso en las cinco categorías. El duelo correspondió a la novena fecha del Torneo Anual “Dr. Gerardo Zamora”, que organiza y hace disputar la Liga de Fútbol Infantil (LIFI). El Profe se impuso 2 a 0 en la 2006; 5 a 1 en la 2007; 3 a 0 en la 2008; 6 a 0 en la 2009 y 5 a 0 en la 2010.

La fecha se completó el domingo y sobresalió el triunfo de Donis sobre Valoy, como visitante, en cuatro categorías.

Los resultados de la novena fecha fueron:

Categoría 2006: Golcito 0, Estrella del Sur 5; Ferroviaritos 6, Estrella del Sur 0; Lawn Tennis 0, Comercio 0; Locos por el Fútbol 0, Niños Unidos 6; Valoy 1, Donis 3; Sarmiento 2, Tricolor 0.

Categoría 2007: Golcito 0, Estrella del Sur 0; Ferroviaritos 0, Estrella del Sur 0; Lawn Tennis 0, Comercio 0; Locos por el Fútbol 1, Niños Unidos 2; Valoy 1, Donis 3; Sarmiento 5, Tricolor 1.

Categoría 2008: Golcito 1, Estrella del Sur 1; Ferroviaritos 2, Estrella del Sur 3; Lawn Tennis 0, Comercio 0; Locos por el Fútbol 1, Niños Unidos 0; Valoy 0, Donis 0; Sarmiento 3, Tricolor 0.

Categoría 2009: Golcito 0, Estrella del Sur 1; Ferroviaritos 0, Estrella del Sur 1; Lawn Tennis 2, Comercio 0; Locos por el Fútbol 1, Niños Unidos 5; Valoy 0, Donis 1; Sarmiento 6, Tricolor 0.

Categoría 2010: Golcito 3, Estrella del Sur 0; Ferroviaritos 2, Estrella del Sur 2; Lawn Tennis 4, Comercio 3; Locos por el Fútbol 4, Niños Unidos 0; Valoy 0, Donis 3; Sarmiento 5, Tricolor 0.

La próxima fecha, la décima, se disputará el domingo 26 de mayo y tendrá los siguientes cruces: Valoy vs. Locos por el Fútbol, Donis vs. Ferroviaritos, Estrella Roja vs. Sarmiento, Tricolor vs. Lawn Tennis, Comercio vs. Golcito y Estrella del Sur vs. Niños Unidos. l