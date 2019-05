Quiénes fueron a Tribunales para apoyar a la expresidenta

22/05/2019 - 00:44 Política

Referentes políticos, sindicales y titulares de organismos de derechos humanos dieron ayer muestras de apoyo a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en la primera jornada del juicio oral. Desde temprano, se concentraron en el hall central dirigentes kirchneristas, legisladores, un grupo de intendentes de la provincia de Buenos Aires y representantes de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, que ingresaron a la sala de audiencias para presenciar el debate.

Entre los primeros en llegar estuvieron el ex titular de la AFI, Oscar Parrilli; el ex ministro de Trabajo y actual legislador porteño, Carlos Tomada; el ex secretario de Seguridad del kirchnerismo y actual senador provincial, Sergio Berni, entre otros.

Encabezados por el presidente del PJ de la provincia de Buenos Aires e intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, un grupo de intendentes del interior y conurbano bonaerense también dieron el presente. Estuvieron Alberto Descalzo (Ituzaingó), Juan Zabaleta (Hurlingham), Verónica Magario (La Matanza), Gustavo Menéndez (Merlo), Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), Walter Festa (Moreno), Francisco Echarren (Castelli), Osvaldo Caffaro (Zárate), Santiago Maggiotti (Navarro), entre otros.l