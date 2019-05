“No era la noche para que haga un gol”

22/05/2019 - 01:22 Deportivo

“Sigo pensando en el penal, en tratar de haberlo pateado de otra forma. Hoy, con el diario del lunes, hubiese dicho por qué no pateo fuerte al medio. Pero al no ser mi estilo pensé que ésa era la mejor opción. Pero nos podemos equivocar. Hoy, entre mate y mate con mi señora explicándole la situación, ya se me fue pasando un poco y seguramente mañana seguirá pasando todavía”. La bronca no se le pasa a Alfredo Ramírez. Es que sabe que si metía ese penal, con un 3-1 Central Córdoba podía ir más tranquilo a la revancha en Buenos Aires contra Almagro, en la que buscará su pasaje a la final del reducido de la B Nacional.

De todas formas, el volante ferroviario que fue la gran figura del equipo y ayer visitó EL LIBERAL, advirtió que no será sencillo para el “Tricolor” la revancha. “Vamos a ir a Buenos Aires a plantear un partido como lo hicimos ante Platense, estando bien parados. Y tendrán que tener mucho coraje para ganarnos”, avisó.

Pero el penal que le atajó Horacio Ramírez sigue dando vueltas en la cabeza del santafesino. “Soy uno de los encargados, si está la ‘Joya’ (Jara) por ahí se lo dejamos, el ‘Paragua’ también. Entrenamos en la semana. Pero como el arquero me conoce porque si bien no fui compañero de él, tenemos muchos compañeros en común, cambié. Porque yo soy de cruzarla en los penales, pero intenté abrir el pie porque él también me hacía señas de que patee a ese palo. Decidí cambiar y por ahí me reprocho no morir con la mía”, explicó.

Más que el penal, al volante le dio la segunda jugada, cuando parecía tener revancha inmediata. Pero un defensor visitante se la sacó en la línea: “Esa es un poco más dolorosa porque, si te ponés a pensar, ¿qué hacía el jugador de Almagro ahí, justo en la línea? Y encima la pelota va para ahí. No quería entrar, no era la noche para que yo hiciera un gol”.

“Hoy lo tomo así. Ayer estaba que volaba. Me dormí muy tarde, como a las 5 de la mañana. Volví a ver el partido. Pero son cosas que pasan y no hay que dejar de lado el partido que se hizo por un penal malogrado. Y más sabiendo que se ganó”.

Respaldo

Con todo el fastidio a cuestas, Ramírez llegó al vestuario. Pero el apoyo de sus compañeros lo levantó. “Trataban de darme aliento, que no me vuelva loco por eso, que penales erran los que patean y que lo más importante era que ganamos. Después, uno lo analiza más fríamente y le empieza a tomar el gustito de la victoria porque se ganó un partido muy difícil y muy importante”, señaló.

Para Ramírez, el del lunes a la noche pudo haber sido el mejor partido de Central en la temporada. “Nuestro ADN es ir para adelante con garra y corazón. Pero a eso le agregamos una cuota grande de fútbol. Eso también te lo permite el rival, que tiene ese estilo de tratar bien la pelota y a la hora de jugar al fútbol es como que te ceden más espacios”, analizó.

“Creo que fuimos justos ganadores y hasta merecimos más. Al margen de la jugada del penal, el ‘Bicho’ tuvo tres situaciones claras, el ‘Kichu’ también una. Lo bueno es tener esas situaciones”, completó.

Si Central Córdoba jugó muy bien, mucho tuvo que ver Ramírez, que no fue titular en la mayoría de los partidos de esta temporada. “Uno trabaja para brindarle al técnico la respuesta que necesita cuando te dice ‘dale que tenés que entrar’. A ningún jugador del mundo le gusta no ser titular, pero tenemos un plantel muy competitivo de 30 jugadores y puede jugar cualquiera. Si ves el banco de suplentes, cualquiera es titular en cualquier equipo del Nacional B. Hay que sentirse muy contento de formar parte de este plantel. Todos vamos hacia un objetivo y, te toque o no, hay que estar preparado”, comentó al respecto.

“Oveja” es consciente de que es un cinco diferente a los otros del plantel. “Soy un jugador más pasador que ocupa esa posición donde tenemos jugadores muy guerreros, muy batalladores. Tengo que hacer jugar al equipo, pasar bien la pelota y gracias a Dios me ha salido cuando me tocó estar en cancha. Por ahí eso me distingue de los otros cinco, ser un tipo más pensante y no tan batallador o quitador de pelotas como ellos”, admitió.

Y sobre la gran asistencia en el gol de Rossi, contó: “El jugador que no es rápido o que no se va a sacar dos tipos de encima como yo, tiene que saber lo que va a hacer antes de tener la pelota en los pies, porque tengo que resolver más rápido que un Ortega, un Melivilo o un Luján, que se pueden sacar jugadores de encima cuando quieren. Cuando paro la pelota y lo miro al ‘Bicho’ que viene, sé que va a hacer el rulo para no quedar adelantado y se va. Ahí es cuando el central viene para adelante y me queda justo el hueco entre él y el arquero para tratar de ponérsela ahí. Gracias a Dios salió y el ‘Bicho’ hizo el gol y me pone muy feliz por él porque es un gran amigo y porque antes del partido le dije que iba a marcar”. l