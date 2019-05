"Quiero que Massa se incorpore a mi espacio político", dijo Fernández

22/05/2019 - 13:51 Política

El precandidato a presidente del kirchnerismo, Alberto Fernández afirmó hoy que habló con Sergio Massa y le reiteró el pedido de que se sume a su espacio político para competir en las próximas elecciones presidenciales.

“Ojalá esté incluido Massa. Esta mañana hablé con Sergio. Obviamente que quisiera que se incorpore, lo he dicho muchas veces, no ahora. De su generación, es el hombre que más se preparó. No hay ningún motivo para no tratar de sumarlo. Sólo puede aportar”, expresó.

Fernández aseguró que están en "tratativas" para el armado de un frente electoral. “Estamos hablando, estamos viendo. El escenario político se ha conmovido y se han reorganizado las fuerzas electorales, y la fuerza social, se conmovió y se reubicó. Hay que dejar de pasar el terremoto y dejar seguir”.

En cuanto a otros dirigentes políticos, Fernández dijo que otro de los que le gustaría sumar es Emilio Monzó, presidente de la Cámara de Diputados. Y ponderó el rol de Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno porteño: "Lo conozco poco y nada, pero todos me dicen que es muy trabajador".

Por otro lado, deslizó fuertes críticas a María Eugenia Vidal: "Me pareció una política muy carente de contenidos, que tampoco ha hecho una buena gestión. Ha hecho una gestión muy fea que sólo ha sido cuidadosamente protegida en los medios."