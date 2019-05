La FIFA dio marcha atrás: Qatar 2022 no tendrá 48 selecciones

22/05/2019 - 17:34 Deportivo

A través de un comunicado, la FIFA informó que el Mundial del 2022, a jugarse en Qatar entre noviembre y diciembre, mantendrá el formato actual y participarán 32 selecciones. Tiempo atrás, se había especulado que serían 48.

“La Copa Mundial Qatar 2022 seguirá siendo la planeada originalmente con 32 equipos y no se presentará ninguna propuesta en el próximo Congreso de la FIFA el 5 de junio”, expresa la federación en su sitio oficial.

FIFA World Cup Qatar 2022 to be played with 32 teams

